Операція в Ірані — чи збиватиме Україна дрони в Перській затоці

Україна
Чи збиватиме Україна дрони в Перській затоці — заява Зеленського

Дата публікації: 2 березня 2026 13:28
Україна не отримувала напряму запитів від партнерів та представників Близького Сходу про допомогу збивати іранські дрони в Перській затоці. Київ готовий ділитися досвідом та інформацією, але головне завдання зараз — захищати українські міста.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

Чи збиватиме Україна іранські дронив  Перській затоці

"Напряму ніяких запитів я не отримав ні від Британії, ні від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно", — сказав президент. 

Новина доповнюється...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
