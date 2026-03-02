Видео
Видео

Главная Новости дня Будет ли Украина сбивать дроны в Персидском заливе — заявление Зеленского

Будет ли Украина сбивать дроны в Персидском заливе — заявление Зеленского

Дата публикации 2 марта 2026 13:28
Операция в Иране — будет ли Украина сбивать дроны в Персидском заливе
Срочная новость

Украина не получала напрямую запросов от партнеров и представителей Ближнего Востока о помощи сбивать иранские дроны в Персидском заливе. Киев готов делиться опытом и информацией, но главная задача сейчас — защищать украинские города.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Читайте также:

Будет ли Украина сбивать иранские дроны в Персидском заливе

"Напрямую никаких запросов я не получил ни от Британии, ни от одного из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше, если честно", — сказал президент.

Новость дополняется...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
