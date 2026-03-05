Зеленский заявил что дефицит РАС-2 и РАС-3 может обострить риски для ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина получает запросы от партнеров относительно передачи опыта противодействия иранским "Шахедам" и готова предоставить экспертизу. Он также предупредил о рисках для поставок Украине противовоздушной обороны, если США будут вынуждены переориентировать ресурсы на себя и союзников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью для Rai Italia.

Владимир Зеленский в интервью Rai Italia заявил, что давление на Иран уменьшает его возможности напрямую помогать России оружием, однако ранее переданные лицензии позволяют РФ самостоятельно производить ракеты и дроны.

Отдельно он предупредил о возможных изменениях американских приоритетов в предоставлении Украине ПВО на фоне продолжающейся операции на Ближнем Востоке.

"Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "Петриотов". То есть беспокойство такое, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", — сказал Зеленский.

Однако, президент отметил, что сбивать иранские дроны ракеты для Patriot нерационально, потому что они дорогие и количество их слишком мало против беспилотников. В то же время Украина имеет значительный опыт в сбивании, поэтому Владимир Зеленский предположил, что можно было бы провести "обмен".

"Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", — отметил глава государства.

Партнеры хотят применить опыт Украины на практике

По его словам, эти страны обращаются за украинским практическим опытом и просят экспертизу, а Киев готов ее предоставить.

"Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам есть запросы, что надо с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом", — пояснил Владимир Зеленский.

Также о влиянии на поставки помощи от Ирана для России высказывался Марк Рютте.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не получал от партнеров сигналов, что Украине будут сокращать помощь из-за боевых действий на Ближнем Востоке.