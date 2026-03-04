Зеленський зробив заяву щодо надання допомоги країнам на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Під час наради її учасники говорили про виклики для України, а також про можливості допомогти.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський про ситуацію на Близькому Сході

Під час наради глава держави зазначив, що іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності.

"Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинене. Реального наміру до чесної дипломатії та до фундаментальних змін іранський режим поки що не демонструє", — зауважив Зеленський.

Водночас він додав, що наразі Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану.

Президент поінформував, що вчора говорив з лідерами ОАЕ та Катару. А сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну.

Водночас він анонсував розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону.

"Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони — такі ж "Шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни", — сказав український лідер.

Зеленський про допомогу країнам Близького Сходу

За інформацією глави держави, з боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів.

Зеленський наголосив, що саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу.



Водночас президент додав, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. За його словами, партнери звертаються щодо цього.

Відтак, український лідер доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні.

"Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.

Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами. Слава Україні!", — резюмував Зеленський.

Зеленський провів розмову із Королем Бахрейну

У середу, 4 березня, президент Зеленський поговорив із Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Він зазначив, що його Величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом. Різні є виклики, зокрема через іранські удари балістикою і дронами.

"Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти. Обговорили, як можемо попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що наші команди будуть у контакті. Захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі", — поінформував український лідер.

Заяви Зеленського про війну на Близькому Сході

Нещодавно Зеленський заявляв, що в Україні може виникнути дефіцит ППО через війну на Близькому Сході. Він наголосив, що Україна готова ділитися досвідом, але не зброєю.

Також глава держави пояснював, як війна на Близькому Сході може вплинути на постачання допомоги для України. На його думку, наразі робити якісь висновки щодо цього зарано.

Крім того, Зеленський пояснював, чим небезпечна війна в Ірані для України та які є ризики.