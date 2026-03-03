Зеленський поговорив з Еміром Держави Катар

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 3 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Говорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані", — поінформував глава держави.

Водночас він зазначив, що під час розмови сторони обговорили те, як розгортається ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський зазначив, що іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя.

"Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства", — сказав глава держави.

Крім того, під час розмови лідери обмінялись оцінками перспектив і домовилися, що команди контактуватимуть для того, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 3 березня Володимир Зеленський також провів розмову з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Сторони говорили про війну на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Під час брифінгу 3 березня Зеленський заявляв, що в Україні може виникнути дефіцит ППО через війну на Близькому Сході.

Нещодавно український лідер оцінив, як війна в Ірані може позначитися на постачанні допомоги Україні. На його думку, робити остаточні висновки зарано.