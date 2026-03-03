Зеленский провел беседу с лидером государства Катар

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Зеленский поговорил с Эмиром Государства Катар — что известно

"Говорил с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани", — проинформировал глава государства.

В то же время он отметил, что во время разговора стороны обсудили то, как разворачивается ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Зеленский отметил, что иранский режим пытается втянуть в войну весь регион и разрушает жизнь.

"Это точно можно только осуждать. Мы солидарны со всеми, кто защищает жизнь и пытается как можно быстрее заставить иранский режим к отказу от многолетнего насилия", — сказал глава государства.

Кроме того, во время разговора лидеры обменялись оценками перспектив и договорились, что команды будут контактировать для того, чтобы определить, как можно вместе дать больше защиты людям.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что 3 марта Владимир Зеленский также провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны говорили о войне на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Во время брифинга 3 марта Зеленский заявлял, что в Украине может возникнуть дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке.

Недавно украинский лидер оценил, как война в Иране может сказаться на поставках помощи Украине. По его мнению, делать окончательные выводы рано.