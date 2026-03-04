Розмова Зеленського з королем Йорданії — головні теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 4 березня провів розмову з королем Йорданії Абдаллою II. Глава держави висловив підтримку та солідарність через ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з королем Йорданії 4 березня

Зеленський поділився, що обговорив з королем Йорданії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він наголосив, що в Україні уважно стежать за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію.

"Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом. Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась", — підкреслив український лідер.

Останні розмови Зеленського зі світовими лідерами

Володимир Зеленський 3 березня провів розмову з Еміром Держави Катар. Президент наголосив, що Україна солідарна з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства.

Того ж дня глава держави поговорив з лідером ОАЕ. Він розповів, що Іран завдає ударів не лише по військових об'єктах, а буквально по всьому.

А 2 березня Зеленський зідзвонився з Мерцом. Це відбулося напередодні зустрічі німецького лідера з Дональдом Трампом. Український лідер наголосив на потребі ракет для ППО.