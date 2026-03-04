Іран запустив балістичну ракету в бік Туреччини — ППО НАТО перехопила ціль

Іран запустив балістичну ракету на Туреччину — НАТО збило ціль
Іран у середу, 4 березня, запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї ліквідували ціль.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини, передає Новини.LIVE.
Іран намагався вдарити по Туреччині балістикою
Ракету виявили під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії.
"Було встановлено, що боєприпас, який упав у районі Дертьоль провінції Хатай, належить до боєприпасів протиповітряної оборони, використаних під час перехоплення після знищення зазначеної загрози в повітрі. Внаслідок інциденту жертв та поранень немає", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони наголосили, що рішучість та здатність забезпечити безпеку Туреччини перебувають на найвищому рівні, незалежно від того, від кого є загроза.
"Кожен крок, зроблений для захисту нашої території та повітряного простору, буде зроблено рішуче та без вагань. Нагадуємо, що ми залишаємо за собою право реагувати на будь-яке вороже ставлення до нашої країни", — наголошують у відомстві.
Міноборони Туреччини закликає усі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану — останні події
Ізраїль збив літак Як-130 російського виробництва в Ірані, а також завдав удару по секретному ядерному обʼєкті біля Тегерану.
Крім того, Іран завдав удару дронами по Дубаї. Біля порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".
А гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі немає підтверджень виготовлення Іраном ядерної бомби.
Вчора Ізраїль атакував будівлю в Ірані, де проходили вибори нового лідера після ліквідації Алі Хаменеї.
