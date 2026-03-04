Відео
Україна
Головна Новини дня Іран запустив балістичну ракету на Туреччину — НАТО збило ціль

Іран запустив балістичну ракету на Туреччину — НАТО збило ціль

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 15:01
Іран запустив балістичну ракету в бік Туреччини — ППО НАТО перехопила ціль
Уламок балістичної ракети. Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Іран у середу, 4 березня, запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї ліквідували ціль.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Іран намагався вдарити по Туреччині балістикою

Ракету виявили під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. 

"Було встановлено, що боєприпас, який упав у районі Дертьоль провінції Хатай, належить до боєприпасів протиповітряної оборони, використаних під час перехоплення після знищення зазначеної загрози в повітрі. Внаслідок інциденту жертв та поранень немає", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що рішучість та здатність забезпечити безпеку Туреччини перебувають на найвищому рівні, незалежно від того, від кого є загроза.

"Кожен крок, зроблений для захисту нашої території та повітряного простору, буде зроблено рішуче та без вагань. Нагадуємо, що ми залишаємо за собою право реагувати на будь-яке вороже ставлення до нашої країни", — наголошують у відомстві.

Міноборони Туреччини закликає усі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — останні події

Ізраїль збив літак Як-130 російського виробництва в Ірані, а також завдав удару по секретному ядерному обʼєкті біля Тегерану. 

Крім того, Іран завдав удару дронами по Дубаї. Біля порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".

А гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі немає підтверджень виготовлення Іраном ядерної бомби.

Вчора Ізраїль атакував будівлю в Ірані, де проходили вибори нового лідера після ліквідації Алі Хаменеї.

Туреччина Іран НАТО ППО ракети балістичні ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
