НАТО ликвидировало баллистическую цель Ирана, которая хотела атаковать Турцию

Иран в среду, 4 марта, осуществил запуск баллистической ракеты в сторону Турции. Ракета была перехвачена и уничтожена силами противовоздушной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции, передает Новини.LIVE.

Иран пытался ударить по Турции баллистикой

Ракету обнаружили во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии.

"Было установлено, что боеприпас, который упал в районе Дертьоль провинции Хатай, относится к боеприпасам противовоздушной обороны, использованных во время перехвата после уничтожения указанной угрозы в воздухе. В результате инцидента жертв и ранений нет", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что решимость и способность обеспечить безопасность Турции находятся на самом высоком уровне, независимо от того, от кого исходит угроза.

"Каждый шаг, сделанный для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет сделан решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране", — отмечают в ведомстве.

Минобороны Турции призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе.

