НАТО ликвидировало баллистическую цель Ирана, которая хотела атаковать Турцию

НАТО сбило иранскую ракету, которая летела на Турцию
Иран в среду, 4 марта, осуществил запуск баллистической ракеты в сторону Турции. Ракета была перехвачена и уничтожена силами противовоздушной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции, передает Новини.LIVE.
Иран пытался ударить по Турции баллистикой
Ракету обнаружили во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии.
"Было установлено, что боеприпас, который упал в районе Дертьоль провинции Хатай, относится к боеприпасам противовоздушной обороны, использованных во время перехвата после уничтожения указанной угрозы в воздухе. В результате инцидента жертв и ранений нет", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что решимость и способность обеспечить безопасность Турции находятся на самом высоком уровне, независимо от того, от кого исходит угроза.
"Каждый шаг, сделанный для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет сделан решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране", — отмечают в ведомстве.
Минобороны Турции призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе.
Операция США и Израиля против Ирана — последние события
Израиль сбил самолет Як-130 российского производства в Иране, а также нанес удар по секретному ядерному объекту возле Тегерана.
Кроме того, Иран нанес удар дронами по Дубаю. Возле порта Джебель-Али нашли обломки российской "Герани-2".
А гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока нет подтверждений изготовления Ираном ядерной бомбы.
Вчера Израиль атаковал здание в Иране, где проходили выборы нового лидера после ликвидации Али Хаменеи.
