Главная Новости дня НАТО сбило иранскую ракету, которая летела на Турцию

НАТО сбило иранскую ракету, которая летела на Турцию

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:01
НАТО ликвидировало баллистическую цель Ирана, которая хотела атаковать Турцию
Обломок баллистической ракеты. Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Иран в среду, 4 марта, осуществил запуск баллистической ракеты в сторону Турции. Ракета была перехвачена и уничтожена силами противовоздушной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Иран пытался ударить по Турции баллистикой

Ракету обнаружили во время пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии.

"Было установлено, что боеприпас, который упал в районе Дертьоль провинции Хатай, относится к боеприпасам противовоздушной обороны, использованных во время перехвата после уничтожения указанной угрозы в воздухе. В результате инцидента жертв и ранений нет", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что решимость и способность обеспечить безопасность Турции находятся на самом высоком уровне, независимо от того, от кого исходит угроза.

"Каждый шаг, сделанный для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет сделан решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране", — отмечают в ведомстве.

Минобороны Турции призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе.

Операция США и Израиля против Ирана — последние события

Израиль сбил самолет Як-130 российского производства в Иране, а также нанес удар по секретному ядерному объекту возле Тегерана.

Кроме того, Иран нанес удар дронами по Дубаю. Возле порта Джебель-Али нашли обломки российской "Герани-2".

А гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока нет подтверждений изготовления Ираном ядерной бомбы.

Вчера Израиль атаковал здание в Иране, где проходили выборы нового лидера после ликвидации Али Хаменеи.

Турция Иран НАТО ПВО ракеты баллистические ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
