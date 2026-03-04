Видео
Трамп сказал, кого хотел бы видеть лидером Ирана

Трамп сказал, кого хотел бы видеть лидером Ирана

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 08:14
Трамп высказался о преемнике Ирана и военной ситуации
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сказал, что принц Резу Пахлави мог бы стать новым лидером Ирана. Однако Трамп заявил, что нужно внимательно отнестись к выбору нового лидера, чтобы к власти пришел достойный человек.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Трамп соединил тему преемника Ирана и военные оценки

Дональд Трамп заявил, что считает худшим сценарием ситуацию, когда после всех событий к власти в Иране придет человек, который ничем не лучше предыдущего лидера. По его словам, именно этого в Вашингтоне не хотели бы допустить, обсуждая возможные варианты развития событий.

"Пожалуй, это и был бы худший сценарий: пройти через все это, а потом через пять лет понять, что вы привели к власти человека, который ничем не лучше. Поэтому я хотел бы увидеть там кого-то, кто действительно сможет вернуть все людям", — сказал Дональд Трамп.

При этом Трамп отдельно остановился на войне, заявив, что в военном плане США "фактически их разгромили", хотя, по его словам, Иран продолжает запускать несколько ракет.

"В военном плане мы фактически их разгромили. Они все еще запускают несколько ракет. Но в определенный момент они уже не смогут этого делать, потому что мы поражаем все их пусковые установки. Мы уничтожаем все их запасы ракет", — заявил глава США.

Знаете, они накопили все эти ракеты за последние несколько лет. У них их было много. Многие из них они уже выпустили, а значительную часть мы уничтожаем".

Отдельно Дональд Трамп высказался о о о принце Резу Пахлави.

"Некоторые люди его любят, но мы не задумывались над этим слишком много. Мне кажется, что кто-то внутри Ирана, возможно, был бы более подходящим кандидатом", — сказал Дональд Трамп.

Кто такой Реза Пахлави

Реза Пахлави — иранский оппозиционный деятель в изгнании. Это старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави и императрицы Фарах. После Исламской революции 1979 года династия Пахлави была отстранена от власти, а сам Реза Пахлави покинул страну и в дальнейшем живет за границей (преимущественно в США).

Он активно выступает за изменение нынешней системы власти в Иране и переход к светской демократической модели через волеизъявление граждан (например, референдум), подчеркивая, что будущее устройство должны определять сами иранцы. Реза Пахлави не является действующим руководителем Ирана и не имеет формальных полномочий в стране. 

Отметим, что в начале марта в Иране погиб верховный лидер Али Хаменеи. Впоследствии новым верховным лидером страны назначили его сына, Моджтабу Хаменеи.

Во вторник, 3 марта, Израиль нанес удар по зданию в Иране, где проходили новые выборы верховного лидера. Однако, неизвестно о количестве жертв и кто именно находился в момент удара в доме.

США Иран Дональд Трамп политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
