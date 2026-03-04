Трамп назвав принца Резу Пахлаві можливим наступником

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістом назвав принца Резу Пахлаві можливим варіантом на посаду наступного лідера Ірану. Водночас він застеріг, що найгіршим сценарієм було б привести до влади людину, яка згодом виявиться не кращою за попередника.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, цитує Новини.LIVE.

Трамп поєднав тему наступника Ірану і військові оцінки

Дональд Трамп заявив, що вважає найгіршим сценарієм ситуацію, коли після всіх подій до влади в Ірані прийде людина, яка нічим не краща за попереднього лідера. За його словами, саме цього у Вашингтоні не хотіли б допустити, обговорюючи можливі варіанти розвитку подій.

"Мабуть, це і був би найгірший сценарій: пройти через усе це, а потім через п’ять років зрозуміти, що ви привели до влади людину, яка нічим не краща. Тож я хотів би побачити там когось, хто справді зможе повернути все людям", — сказав Дональд Трамп.

При цьому Трамп окремо зупинився на війні, заявивши, що у військовому плані США "фактично їх розгромили", хоча, за його словами, Іран і далі запускає кілька ракет.

"У військовому плані ми фактично їх розгромили. Вони все ще запускають кілька ракет. Але в певний момент вони вже не зможуть цього робити, тому що ми вражаємо всі їхні пускові установки. Ми знищуємо всі їхні запаси ракет", — заявив глава США.

Знаєте, вони накопичили всі ці ракети за останні кілька років. У них їх було багато. Багато з них вони вже випустили, а значну частину ми знищуємо".

Окремо Дональд Трамп висловився про про принца Резу Пахлаві.

"Деякі люди його люблять, але ми не замислювалися над цим надто багато. Мені здається, що хтось всередині Ірану, можливо, був би більш підходящим кандидатом", — сказав Дональд Трамп.

Хто такий Реза Пахлаві

Реза Пахлаві є іранським опозиційний діячем у вигнанні. Це старший син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві та імператриці Фарах. Після Ісламської революції 1979 року династію Пахлаві усунули від влади, а сам Реза Пахлаві залишив країну й надалі живе за кордоном (переважно у США).

Він активно виступає за зміну нинішньої системи влади в Ірані та перехід до світської демократичної моделі через волевиявлення громадян (наприклад, референдум), наголошуючи, що майбутній устрій мають визначити самі іранці. Реза Пахлаві не є чинним керівником Ірану й не має формальних повноважень у країні.

Зазначимо, що на початку березня в Ірані загинув верховний лідер Алі Хаменеї. Згодом новим верховним лідером країни призначили його сина, Моджтабу Хаменеї.

У вівторок, 3 березня, Ізраїль завдав удару по будівлі в Ірані, де відбувалися нові вибори верховного лідера. Проте, невідомо про кількість жертв та хто саме перебував в момент удару в будинку.