Моджтаба Хаменеї новий верховним лідером Ірану - що відомо

Моджтаба Хаменеї. Фото: Iran International

В Ірані обрали Моджтаба Хаменеї новим верховним лідером країни. Призначення сталося після вбивства його батька Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Iran International.

Реклама

Читайте також:

Хто став новим лідером Ірану

За словами джерел, рішення про призначення сина Алі Хаменеї, Моджтабу, було ухвалено Асамблеєю експертів (Радою аятол). Йдеться про орган, який за конституцією відповідає за обрання верховного лідера країни.

Водночас Iran International стверджує, що призначення відбулося під тиском Корпусу страждань ісламської революції (КВІР).

Варто додати, що офіційної інформації про призначення Моджтаби Хаменеї поки що не було. Принаймні держЗМІ Ірану про обрання не повідомляють.

Що ж до Моджтаби Хаменеї, то він є одним із синів Алі Хаменеї та впливовим шиїтським духовним діячем. Упродовж багатьох років його називали одним із ключових впливових гравців за лаштунками іранської політики, зокрема завдяки його тісним контактам із керівництвом Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль і США розпочали спільну атаку на Іран. Причиною тому стали ядерні амбіції країни та запаси ракет. У перший же день унаслідок ударів загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та низка інших високопоставлених чиновників.

До речі, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що наразі в Ірані знищено майже все.