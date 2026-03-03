Трамп розповів подробиці операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці операції в Ірані. Водночас він зазначив, що Іран залишився без протиповітряної оборони.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп про ситуацію в Ірані

Коментуючи нинішню ситуацію в Ірані лідер США зазначив:

"Вони більше не мають протиповітряної оборони. У них більше не залишилося жодних засобів виявлення. Їм доведеться несолодко. Це погані люди".

Крім того, Трамп додав, що в Ірані "майже все знищено.

Як відомо, глава Білого дому провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі. Першочергово вони обговорили військову операцію проти Ірану.

"У них немає військово-морського флоту — його знищили, у них немає повітряних сил — їх знищили, у них немає системи ППО — її знищили. Майже все знищено", — наголосив Трамп.

Водночас він відзначив чудову роботу армії США: "У нас все дуже добре, у нас неймовірна армія, і вони виконують фантастичну роботу".

Трамп про рішення атакувати Іран

Лідер США розповів, що перед тим, як розпочати операцію проти Ірану, велися перемовини.

"Ми вели переговори з цими божевільними. Вони збиралися напасти першими, я був у цьому впевнений... Я не хотів, щоб це сталося", — сказав Трамп.

Водночас він зауважив, що після американських та ізраїльських атак у суботу Іран "вдарив по країнах, які не мають жодного стосунку до того, що відбувається, що показує рівень зла, з яким ми маємо справу".

За словами президента США, Іран "атакує лише цивільні приміщення, готелі та житлові будинки".

Останні заяви Трампа про Іран

Нещодавно Трамп заявив, що Ірану вже "занадто пізно" для переговорів. Він зауважив, що вже знищено їхню протиповітряну оборону та керівництво.

Також лідер США пообіцяв помститися Ірану за удар по посольству Штатів в Ер-Ріяді. Він наголосив: "Ви скоро дізнаєтеся, якою буде помста за напад на посольство США в Ер-Ріяді".

Крім того, Трамп пояснив, що операція проти Ірану необхідна для зменшення "колосальної загрози для Америки". Він зазначив, що іранський режим уже мав ракети, здатні вражати Європу та американські бази.