Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розкрив деталі про початок операції в Ірані

Трамп розкрив деталі про початок операції в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 21:17
Трамп розповів подробиці операції в Ірані
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці операції в Ірані. Водночас він зазначив, що Іран залишився без протиповітряної оборони.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Дональда Трампа.

Реклама
Читайте також:

Трамп про ситуацію в Ірані

Коментуючи нинішню ситуацію в Ірані лідер США зазначив:

"Вони більше не мають протиповітряної оборони. У них більше не залишилося жодних засобів виявлення. Їм доведеться несолодко. Це погані люди".

Крім того, Трамп додав, що в Ірані "майже все знищено.

Як відомо, глава Білого дому провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі. Першочергово вони обговорили військову операцію проти Ірану.

"У них немає військово-морського флоту — його знищили, у них немає повітряних сил — їх знищили, у них немає системи ППО — її знищили. Майже все знищено", — наголосив Трамп.

Водночас він відзначив чудову роботу армії США: "У нас все дуже добре, у нас неймовірна армія, і вони виконують фантастичну роботу".

Трамп про рішення атакувати Іран

Лідер США розповів, що перед тим, як розпочати операцію проти Ірану, велися перемовини.

"Ми вели переговори з цими божевільними. Вони збиралися напасти першими, я був у цьому впевнений... Я не хотів, щоб це сталося", — сказав Трамп.

Водночас він зауважив, що після американських та ізраїльських атак у суботу Іран "вдарив по країнах, які не мають жодного стосунку до того, що відбувається, що показує рівень зла, з яким ми маємо справу".

За словами президента США, Іран "атакує лише цивільні приміщення, готелі та житлові будинки".

Останні заяви Трампа про Іран

Нещодавно Трамп заявив, що Ірану вже "занадто пізно" для переговорів. Він зауважив, що вже знищено їхню протиповітряну оборону та керівництво.

Також лідер США пообіцяв помститися Ірану за удар по посольству Штатів в Ер-Ріяді. Він наголосив: "Ви скоро дізнаєтеся, якою буде помста за напад на посольство США в Ер-Ріяді".

Крім того, Трамп пояснив, що операція проти Ірану необхідна для зменшення "колосальної загрози для Америки". Він зазначив, що іранський режим уже мав ракети, здатні вражати Європу та американські бази.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації