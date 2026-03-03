Трамп раскрыл детали начала операции против Ирана

Почти все уничтожено — Трамп об операции в Иране
Президент США Дональд Трамп рассказал о начале операции против Ирана. Он отметил, что на данный момент в Иране почти все уничтожено.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.
Трамп о ситуации в Иране
Комментируя нынешнюю ситуацию в Иране лидер США отметил:
"Они больше не имеют противовоздушной обороны. У них больше не осталось никаких средств обнаружения. Им придется несладко. Это плохие люди".
Кроме того, Трамп добавил, что в Иране "почти все уничтожено.
Как известно, глава Белого дома провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме. Первоначально они обсудили военную операцию против Ирана.
"У них нет военно-морского флота — его уничтожили, у них нет воздушных сил — их уничтожили, у них нет системы ПВО — ее уничтожили. Почти все уничтожено", — подчеркнул Трамп.
В то же время он отметил отличную работу армии США: "У нас все очень хорошо, у нас невероятная армия, и они выполняют фантастическую работу".
Трамп о решении атаковать Иран
Лидер США рассказал, что перед тем, как начать операцию против Ирана, велись переговоры.
"Мы вели переговоры с этими сумасшедшими. Они собирались напасть первыми, я был в этом уверен... Я не хотел, чтобы это произошло", — сказал Трамп.
В то же время он отметил, что после американских и израильских атак в субботу Иран "ударил по странам, которые не имеют никакого отношения к происходящему, что показывает уровень зла, с которым мы имеем дело".
По словам президента США, Иран "атакует только гражданские помещения, гостиницы и жилые дома".
Последние заявления Трампа об Иране
Недавно Трамп заявил, что Ирану уже "слишком поздно" для переговоров. Он отметил, что уже уничтожены их противовоздушная оборона и руководство.
Также лидер США пообещал отомстить Ирану за удар по посольству Штатов в Эр-Рияде. Он подчеркнул: "Вы скоро узнаете, какой будет месть за нападение на посольство США в Эр-Рияде".
Кроме того, Трамп объяснил, что операция против Ирана необходима для уменьшения "колоссальной угрозы для Америки". Он отметил, что иранский режим уже имел ракеты, способные поражать Европу и американские базы.
