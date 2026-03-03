Переговоры Ирана с США — Трамп сделал резкое заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Иран хочет переговоров с США и согласен на диалог. Однако президент Дональд Трамп заявил, что "уже слишком поздно" для разговоров.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.

Что говорит Трамп о переговорах с Ираном

Один из пользователей соцсети написал, что удары США привели к "рождению доктрины Трампа" — при которой действующий президент США, как когда-то Рональд Рейган, меняет мировой порядок "без сапог на земле". На это американский президент ответил категорически.

"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство исчезли. Они хотят разговаривать. Я сказал: "Слишком поздно!" — говорится в сообщении Трампа.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Заявления Трампа относительно войны в Иране

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Израиль начали операцию в Иране для уменьшения "колоссальной угрозы для Америки". По его словам, у Тегерана уже были ракеты для поражения военных баз.

Кроме того, президент США анонсировал усиление ударов по Ирану. Он подчеркнул, что масштабные атаки еще не начались.

Также Трамп назвал назвал назвал срок операции в Иране. По его словам, она будет длиться около четырех недель. Не исключается, что в течение этого периода могут быть погибшие среди американских военных.

Американский лидер заявлял, что имеет трех кандидатов на должность руководителя Ирана. Имена он называть отказался, объяснив это тем, что сначала США должны "выполнить свою работу".