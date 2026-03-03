Відео
Головна Новини дня Занадто пізно — Трамп зробив різку заяву щодо Ірану

Занадто пізно — Трамп зробив різку заяву щодо Ірану

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 16:08
Війна США в Ірані — Трамп зробив різку заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану, що вже "занадто пізно" для переговорів. За його словами, їхню протиповітряну оборону та керівництво знищено.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп написав у Truth Social. 

Читайте також:

Що каже Трамп про переговори з Іраном

Один з користувачів соцмережі написав, що удари США призвели до "народження доктрини Трампа" — за якої чинний президент США, як колись Рональд Рейган, змінює світовий порядок "без чобіт на землі". На це американський президент відповів категорично.

"Їхня протиповітряна оборона, ВПС, ВМС та керівництво зникли. Вони хочуть розмовляти. Я сказав: "Занадто пізно!" — йдеться у повідомлення Трампа.

Переговори США з Іраном
Скриншот допису Дональда Трампа

Заяви Трампа щодо війни в Ірані

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Ізраїль розпочали операцію в Ірані для зменшення "колосальної загрози для Америки". За його словами, у Тегерана вже були ракети для ураження військових баз.

Крім того, президент США анонсував посилення ударів по Ірану. Він наголосив, що масштабні атаки ще не розпочалися. 

Також Трамп назвав назвав термін операції в Ірані. За його словами, вона буде тривати близько чотирьох тижнів. Не виключається, що впродовж цього періоду можуть бути загиблі серед американських військових.

Американський лідер заявляв, що має трьох кандидатів на посаду керівника Ірану. Імена він називати відмовився, пояснивши це тим, що спершу США мають "виконати свою роботу".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
