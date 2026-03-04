Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Моджтаба Хаменеи. Фото: Iran International

В Иране был избран новый верховный лидер после убийства Али Хаменеи. Теперь страну возглавит его сын — Моджтаба Хаменеи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Iran International.

Реклама

Читайте также:

Кто стал новым лидером Ирана

По словам источников, решение о назначении сына Али Хаменеи, Моджтабу — было принято Ассамблеей экспертов (Советом аятолл). Речь об органе, который п конституции отвечает за избрание верховного лидера страны.

В то же время Iran International утверждает, что назначение произошло под давлением Корпуса страданий исламской революции (КСИР).

Стоит добавить, что официальной информации о назначении Моджтабы Хаменеи пока не было. По крайней мере госСМИ Ирана о избрании не сообщают.

Что же касается Моджтабы Хаменеи, то он является одним из сыновей Али Хаменеи и влиятельным шиитском духовным деятелем. На протяжении многих лет его называли одним из ключевых влиятельных игроков за кулисами иранской политике, в частности благодаря его тесным контактам с руководством Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали совместную атаку на Иран. Причиной тому стали ядерные амбиции страны и запасы ракет. В первый же день в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников.

К слову, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент в Иране уничтожено почти все.