Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сын Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Сын Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 01:22
Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи. Фото: Iran International

В Иране был избран новый верховный лидер после убийства Али Хаменеи. Теперь страну возглавит его сын — Моджтаба Хаменеи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Iran International.

Реклама
Читайте также:

Кто стал новым лидером Ирана

По словам источников, решение о назначении сына Али Хаменеи, Моджтабу — было принято Ассамблеей экспертов (Советом аятолл). Речь об органе, который п конституции отвечает за избрание верховного лидера страны.

В то же время Iran International утверждает, что назначение произошло под давлением Корпуса страданий исламской революции (КСИР).

Стоит добавить, что официальной информации о назначении Моджтабы Хаменеи пока не было. По крайней мере госСМИ Ирана о избрании не сообщают.

Что же касается Моджтабы Хаменеи, то он является одним из сыновей Али Хаменеи и влиятельным шиитском духовным деятелем. На протяжении многих лет его называли одним из ключевых влиятельных игроков за кулисами иранской политике, в частности благодаря его тесным контактам с руководством Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали совместную атаку на Иран. Причиной тому стали ядерные амбиции страны и запасы ракет. В первый же день в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников.

К слову, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент в Иране уничтожено почти все.

 

Иран война выборы чиновники политики власть
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации