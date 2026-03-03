Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль вдарив по будівлі, де відбувалося обрання лідера Ірану

Ізраїль вдарив по будівлі, де відбувалося обрання лідера Ірану

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 22:09
Ізраїль атакував урядову будівлю Ірану
Дим внаслідок вибуху в Ірані. Фото: Reuters

У вівторок, 3 березня, Ізраїль атакував будівлю Ірану, де відбувалися вибори нового лідера після загибелі Алі Хаменеї. Під час удару, ймовірно, відбувалося голосування.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Ізраїль атакував головну політичну будівлю Ірану

Сьогодні, 3 березня, Ізраїль завдав удару по будівлі в Ірані, де відбувалося голосування за наступника верховного лідера Ірану.

За інформацією джерел, удар було завдано по об’єкту, де перебували члени Ради експертів — органу, відповідального за обрання верховного лідера Ірану.

Повідомляється, що нібито саме в цей момент тривало голосування та підрахунок бюлетенів щодо кандидатури наступника Хаменеї.

Як відомо, Рада експертів налічує 88 членів, однак наразі невідомо, скільки саме з них перебували в будівлі під час атаки. Також немає підтвердженої інформації про загиблих або поранених.

null
Атаковані об'єкти в Ірані. Фото: Армія оборони Ізраїлю/X

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було атаковано урядовий комплекс в Ірані:

"Комплекс керівництва іранського режиму — центральний штаб був знищений".

Зазначається, що цей командний штаб був одним з найбільш захищених об'єктів в Ірані. Комплекс, в якому розміщувався найвищий керівний орган режиму, був знищений протягом ночі на основі точної розвідінформації.

Нагадаємо, що вночі 3 березня іранці завдали удару по посольству США в Ер-Ріяді. Дональд Трамп сказав, що помститься.

Представниця пресслужби Армії Оборони Ізраїлю Анна Уколова заявила, що Тегеран застосовує зброю масового ураження по цивільних об'єктах, і свідомо прагне максимальної кількості жертв.

Президент США Дональд Трамп сказав, що в Ірані вже не залишилося ППО — там "майже все знищено".

США Іран Ізраїль обстріли війна атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації