Ізраїль атакував урядову будівлю Ірану

Дим внаслідок вибуху в Ірані. Фото: Reuters

У вівторок, 3 березня, Ізраїль атакував будівлю Ірану, де відбувалися вибори нового лідера після загибелі Алі Хаменеї. Під час удару, ймовірно, відбувалося голосування.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Ізраїль атакував головну політичну будівлю Ірану

Сьогодні, 3 березня, Ізраїль завдав удару по будівлі в Ірані, де відбувалося голосування за наступника верховного лідера Ірану.

За інформацією джерел, удар було завдано по об’єкту, де перебували члени Ради експертів — органу, відповідального за обрання верховного лідера Ірану.

Повідомляється, що нібито саме в цей момент тривало голосування та підрахунок бюлетенів щодо кандидатури наступника Хаменеї.

Як відомо, Рада експертів налічує 88 членів, однак наразі невідомо, скільки саме з них перебували в будівлі під час атаки. Також немає підтвердженої інформації про загиблих або поранених.

Атаковані об'єкти в Ірані. Фото: Армія оборони Ізраїлю/X

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було атаковано урядовий комплекс в Ірані:

"Комплекс керівництва іранського режиму — центральний штаб був знищений".

Зазначається, що цей командний штаб був одним з найбільш захищених об'єктів в Ірані. Комплекс, в якому розміщувався найвищий керівний орган режиму, був знищений протягом ночі на основі точної розвідінформації.

Нагадаємо, що вночі 3 березня іранці завдали удару по посольству США в Ер-Ріяді. Дональд Трамп сказав, що помститься.

Представниця пресслужби Армії Оборони Ізраїлю Анна Уколова заявила, що Тегеран застосовує зброю масового ураження по цивільних об'єктах, і свідомо прагне максимальної кількості жертв.

Президент США Дональд Трамп сказав, що в Ірані вже не залишилося ППО — там "майже все знищено".