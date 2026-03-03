Израиль атаковал здание, где проходило избрание нового лидера Ирана

Дым в результате взрыва в Иране. Фото: Reuters

Израиль нанес удар по зданию в Иране во время голосования за преемника верховного лидера. Атака была направлена на здание Совета экспертов в городе Кум.

Израиль атаковал главное политическое здание Ирана

Сегодня, 3 марта, Израиль нанес удар по зданию в Иране, где проходило голосование за преемника верховного лидера Ирана.

По информации источников, удар был нанесен по объекту, где находились члены Совета экспертов — органа, ответственного за избрание верховного лидера Ирана.

Сообщается, что якобы именно в этот момент проходило голосование и подсчет бюллетеней по кандидатуре преемника Хаменеи.

Как известно, Совет экспертов насчитывает 88 членов, однако пока неизвестно, сколько именно из них находились в здании во время атаки. Также нет подтвержденной информации о погибших или раненых.

Атакованные объекты в Иране. Фото: Армия обороны Израиля/X

Кроме того, в Армии обороны Израиля сообщили, что был атакован правительственный комплекс в Иране:

"Комплекс руководства иранского режима — центральный штаб был уничтожен".

Отмечается, что этот командный штаб был одним из самых защищенных объектов в Иране. Комплекс, в котором размещался высший руководящий орган режима, был уничтожен в течение ночи на основе точной развединформации.

Напомним, что ночью 3 марта иранцы нанесли удар по посольству США в Эр-Рияде. Дональд Трамп сказал, что отомстит.

Представительница пресс-службы Армии Обороны Израиля Анна Уколова заявила, что Тегеран применяет оружие массового поражения по гражданским объектам, и сознательно стремится к максимальному количеству жертв.

Президент США Дональд Трамп сказал, что в Иране уже не осталось ПВО — там "почти все уничтожено".