Израиль атаковал здание, где проходило избрание нового лидера Ирана

Израиль атаковал здание Ирана, где проходили выборы нового лидера
Израиль нанес удар по зданию в Иране во время голосования за преемника верховного лидера. Атака была направлена на здание Совета экспертов в городе Кум.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на израильские СМИ.
Израиль атаковал главное политическое здание Ирана
Сегодня, 3 марта, Израиль нанес удар по зданию в Иране, где проходило голосование за преемника верховного лидера Ирана.
По информации источников, удар был нанесен по объекту, где находились члены Совета экспертов — органа, ответственного за избрание верховного лидера Ирана.
Сообщается, что якобы именно в этот момент проходило голосование и подсчет бюллетеней по кандидатуре преемника Хаменеи.
Как известно, Совет экспертов насчитывает 88 членов, однако пока неизвестно, сколько именно из них находились в здании во время атаки. Также нет подтвержденной информации о погибших или раненых.
Кроме того, в Армии обороны Израиля сообщили, что был атакован правительственный комплекс в Иране:
"Комплекс руководства иранского режима — центральный штаб был уничтожен".
Отмечается, что этот командный штаб был одним из самых защищенных объектов в Иране. Комплекс, в котором размещался высший руководящий орган режима, был уничтожен в течение ночи на основе точной развединформации.
Напомним, что ночью 3 марта иранцы нанесли удар по посольству США в Эр-Рияде. Дональд Трамп сказал, что отомстит.
Представительница пресс-службы Армии Обороны Израиля Анна Уколова заявила, что Тегеран применяет оружие массового поражения по гражданским объектам, и сознательно стремится к максимальному количеству жертв.
Президент США Дональд Трамп сказал, что в Иране уже не осталось ПВО — там "почти все уничтожено".
