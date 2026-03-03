Иран использует ракеты с кассетными боеприпасами по Израилю

Последствия ракетного удара Ирана в Петах-Тикве, Израиль. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Иранские удары направлены по гражданским целям и жилым домам в Израле, несмотря на их заявления, что целью были военные "мишени". Опасность возросла в придачу из-за того, что иранская армия использует оружие массового поражения.

Такое мнение во время эфира Ранок.LIVE выразила представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля Анна Уколова.

Иран применяет по гражданским в Израиле оружие массового удара

По словам Уколовой, атаки, которые Иран или связанные с ним прокси-силы осуществляли в течение длительного периода, были направлены против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, несмотря на заявления о якобы военных целях. Она подчеркнула, что в нынешней волне ударов, о которых шла речь в эфире, последствия, к сожалению, снова затронули жилые дома.

"Мы видим более частое использование кассетных боеприпасов. Это когда боеголовка начинена дополнительными взрывными элементами, это запрещено международным правом. То есть сейчас ракета, если попадает с прямого попадания или осколки, то она не просто наносит вред и жертвы на том месте, куда она попадает, то еще и радиус поражения становится намного-много больше, что, в принципе, говорит о том, что они заинтересованы создать как можно больше жертв и поражений", — заявила она.

В то же время она противопоставила этому действия Израиля, отметив, что израильская сторона, по ее словам, не запускает ракеты с собственной территории, а применяет авиацию и высокоточные боеприпасы.

"Мы не запускаем ракеты с территории Израиля, мы отправляем наших лучших летчиков на продвинутых передовых самолетах с очень точными боевыми снарядами, которые наносят максимально точные удары именно с целью того, чтобы минимизировать жертвы мирного населения на территории Ирана", — отметила Анна Уколова.

Отметим, что армия Израиля в воскресенье, 1 марта, осуществила серию атак по штаб-квартирам в Тегеране, где базировались бойцы иранского террористического режима.

На следующий день, 2 марта, Израиль нанес удар по Ливану, который убил высокопоставленного чиновника ХАМАС — председателя парламентской фракции "Хезболла" Мухаммад Раад.