Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иран применяет по Израилю кассетное оружие против гражданских

Иран применяет по Израилю кассетное оружие против гражданских

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:57
Иран использует ракеты с кассетными боеприпасами по Израилю
Последствия ракетного удара Ирана в Петах-Тикве, Израиль. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Иранские удары направлены по гражданским целям и жилым домам в Израле, несмотря на их заявления, что целью были военные "мишени". Опасность возросла в придачу из-за того, что иранская армия использует оружие массового поражения. 

Такое мнение во время эфира Ранок.LIVE выразила представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля Анна Уколова.

Реклама
Читайте также:

Иран применяет по гражданским в Израиле оружие массового удара

По словам Уколовой, атаки, которые Иран или связанные с ним прокси-силы осуществляли в течение длительного периода, были направлены против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, несмотря на заявления о якобы военных целях. Она подчеркнула, что в нынешней волне ударов, о которых шла речь в эфире, последствия, к сожалению, снова затронули жилые дома.

"Мы видим более частое использование кассетных боеприпасов. Это когда боеголовка начинена дополнительными взрывными элементами, это запрещено международным правом. То есть сейчас ракета, если попадает с прямого попадания или осколки, то она не просто наносит вред и жертвы на том месте, куда она попадает, то еще и радиус поражения становится намного-много больше, что, в принципе, говорит о том, что они заинтересованы создать как можно больше жертв и поражений", — заявила она.

В то же время она противопоставила этому действия Израиля, отметив, что израильская сторона, по ее словам, не запускает ракеты с собственной территории, а применяет авиацию и высокоточные боеприпасы.

"Мы не запускаем ракеты с территории Израиля, мы отправляем наших лучших летчиков на продвинутых передовых самолетах с очень точными боевыми снарядами, которые наносят максимально точные удары именно с целью того, чтобы минимизировать жертвы мирного населения на территории Ирана", — отметила Анна Уколова.

Отметим, что армия Израиля в воскресенье, 1 марта, осуществила серию атак по штаб-квартирам в Тегеране, где базировались бойцы иранского террористического режима.

На следующий день, 2 марта, Израиль нанес удар по Ливану, который убил высокопоставленного чиновника ХАМАС — председателя парламентской фракции "Хезболла" Мухаммад Раад.

Иран Израиль обстрелы боевые действия кассетный боеприпас
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации