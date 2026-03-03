Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іран б'є по цивільних об'єктах в Ізраїлі зброєю масового ураження

Іран б'є по цивільних об'єктах в Ізраїлі зброєю масового ураження

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 14:57
Ізраїль заявив про застосування Іраном забороненої зброї проти цивільних
Наслідки ракетного удару Ірану у Петах-Тікві, Ізраїль. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Тегеран застосовує зброю масового ураження по цивільних об'єктах свідомо прагне досягти максимальної кількості жертв. Ракетний терор в Ізраїлі  перейшов у нову, значно кривавішу фазу.

Таку думку під час ефіру Ранок.LIVE висловила представниця пресслужби Армії Оборони Ізраїлю Анна Уколова.

Реклама
Читайте також:

Іран застосовує по цивільних в Ізраїлі зброю масового удару

За словами Уколової, атаки, які Іран або пов'язані з ним проксі-сили здійснювали протягом тривалого періоду, були спрямовані проти мирних жителів і цивільної інфраструктури, попри заяви про нібито військові цілі. Вона наголосила, що в нинішній хвилі ударів, про які йшлося в ефірі, наслідки, на жаль, знову зачепили житлові будинки.

"Ми бачимо більш часте використання касетних боєприпасів. Це коли боєголовка начинена додатковими вибуховими елементами, це заборонено міжнародним правом. Тобто зараз ракета, якщо потрапляє з прямого влучання або осколки, то вона не просто завдає шкоди і жертви на тому місці, куди вона потрапляє, то ще й радіус ураження стає набагато-набагато більшим, що, в принципі, говорить про те, що вони зацікавлені створити якомога більше жертв і уражень", — заявила вона.

Водночас вона протиставила цьому дії Ізраїлю, зазначивши, що ізраїльська сторона, за її словами, не запускає ракети з власної території, а застосовує авіацію та високоточні боєприпаси.

"Ми не запускаємо ракети з території Ізраїлю, ми відправляємо наших кращих льотчиків на просунутих передових літаках з дуже точними бойовими снарядами, які завдають максимально точних ударів саме з метою того, щоб мінімізувати жертви мирного населення на території Ірану", — зауважила Анна Уколова.

Зазначимо, що армія Ізраїлю у неділю, 1 березня, здійснила серію атак по штаб-квартирах у Тегерані, де базувалися бійці іранського терористичного режиму.

Наступного дня, 2 березня, Ізраїль завдав удару по Лівану, який убив високопосадовця ХАМАС — голова парламентської фракції "Хезболла" Мухаммад Раад.

Іран Ізраїль обстріли війна бойові дії касетні боєприпаси
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації