Ізраїль заявив про застосування Іраном забороненої зброї проти цивільних

Наслідки ракетного удару Ірану у Петах-Тікві, Ізраїль. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Тегеран застосовує зброю масового ураження по цивільних об'єктах свідомо прагне досягти максимальної кількості жертв. Ракетний терор в Ізраїлі перейшов у нову, значно кривавішу фазу.

Таку думку під час ефіру Ранок.LIVE висловила представниця пресслужби Армії Оборони Ізраїлю Анна Уколова.

Іран застосовує по цивільних в Ізраїлі зброю масового удару

За словами Уколової, атаки, які Іран або пов'язані з ним проксі-сили здійснювали протягом тривалого періоду, були спрямовані проти мирних жителів і цивільної інфраструктури, попри заяви про нібито військові цілі. Вона наголосила, що в нинішній хвилі ударів, про які йшлося в ефірі, наслідки, на жаль, знову зачепили житлові будинки.

"Ми бачимо більш часте використання касетних боєприпасів. Це коли боєголовка начинена додатковими вибуховими елементами, це заборонено міжнародним правом. Тобто зараз ракета, якщо потрапляє з прямого влучання або осколки, то вона не просто завдає шкоди і жертви на тому місці, куди вона потрапляє, то ще й радіус ураження стає набагато-набагато більшим, що, в принципі, говорить про те, що вони зацікавлені створити якомога більше жертв і уражень", — заявила вона.

Водночас вона протиставила цьому дії Ізраїлю, зазначивши, що ізраїльська сторона, за її словами, не запускає ракети з власної території, а застосовує авіацію та високоточні боєприпаси.

"Ми не запускаємо ракети з території Ізраїлю, ми відправляємо наших кращих льотчиків на просунутих передових літаках з дуже точними бойовими снарядами, які завдають максимально точних ударів саме з метою того, щоб мінімізувати жертви мирного населення на території Ірану", — зауважила Анна Уколова.

Зазначимо, що армія Ізраїлю у неділю, 1 березня, здійснила серію атак по штаб-квартирах у Тегерані, де базувалися бійці іранського терористичного режиму.

Наступного дня, 2 березня, Ізраїль завдав удару по Лівану, який убив високопосадовця ХАМАС — голова парламентської фракції "Хезболла" Мухаммад Раад.