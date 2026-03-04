Видео
Главная Новости дня Иран и ядерная программа — МАГАТЭ указало на тревожные проблемы

Иран и ядерная программа — МАГАТЭ указало на тревожные проблемы

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 09:14
В МАГАТЭ прокомментировали имеет ли Иран ядерное оружие
Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

МАГАТЭ не фиксирует подтверждений того, что Иран производит ядерное оружие, но сохраняет серьезные вопросы к его ядерной программе. Рафаэль Гросси пояснил, что беспокойство вызывают уровень обогащения урана и отсутствие полного доступа для инспекций.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Рафаэля Гросси в соцсети X.

Читайте также:

Иран не пропускает экспертов МАГАТЭ для проверки

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не имеет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу. В то же время он подчеркнул, что Агентство не может подтвердить, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирные намерения из-за существенных запасов почти оружейного обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов.

"Хотя нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, почти оружейного класса, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезное беспокойство. По этим причинам мои предыдущие отчеты указывают на то, что пока Иран не поможет МАГАТЭ в решении нерешенных вопросов по гарантиям, Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной", — сообщил Гросси.

Добавим, что в 2022 году стало известно, что Иран начал накапливать запасы обогащенного урана. Считалось, что Кремль мог помочь Ирану развивать ядерные технологии.

В 2023 году внезапно выяснилось, что Ирану удалось обогатить уран до 84%, хотя ранее годами им не удавалось превысить отметку вне 60% тогда как "стандарт" для оружейного типа составляет 90%.

В 2024 году запасы урана у Ирана начали резко расти, что вызвало беспокойство у МАГАТЭ.

Позже, в 2025 году, США атаковали несколько ядерных объектов в Иране.

Из-за этого МАГАТЭ подало запрос на проверку ядерных объектов в Иране, в чем им отказали, однако, уже в июле 2025 года Тегеран предоставил разрешение на проверку.

Недавно Израиль нанес удар по ядерному объекту в Иране, что впоследствии подтвердило МАГАТЭ.

Иран ядерное оружие МАГАТЭ Рафаэль Гросси ядерная опасность бомба
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
