МАГАТЭ не фиксирует подтверждений того, что Иран производит ядерное оружие, но сохраняет серьезные вопросы к его ядерной программе. Рафаэль Гросси пояснил, что беспокойство вызывают уровень обогащения урана и отсутствие полного доступа для инспекций.

Иран не пропускает экспертов МАГАТЭ для проверки

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не имеет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу. В то же время он подчеркнул, что Агентство не может подтвердить, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирные намерения из-за существенных запасов почти оружейного обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов.

"Хотя нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, почти оружейного класса, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезное беспокойство. По этим причинам мои предыдущие отчеты указывают на то, что пока Иран не поможет МАГАТЭ в решении нерешенных вопросов по гарантиям, Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной", — сообщил Гросси.

Добавим, что в 2022 году стало известно, что Иран начал накапливать запасы обогащенного урана. Считалось, что Кремль мог помочь Ирану развивать ядерные технологии.

В 2023 году внезапно выяснилось, что Ирану удалось обогатить уран до 84%, хотя ранее годами им не удавалось превысить отметку вне 60% тогда как "стандарт" для оружейного типа составляет 90%.

В 2024 году запасы урана у Ирана начали резко расти, что вызвало беспокойство у МАГАТЭ.

Позже, в 2025 году, США атаковали несколько ядерных объектов в Иране.

Из-за этого МАГАТЭ подало запрос на проверку ядерных объектов в Иране, в чем им отказали, однако, уже в июле 2025 года Тегеран предоставил разрешение на проверку.

Недавно Израиль нанес удар по ядерному объекту в Иране, что впоследствии подтвердило МАГАТЭ.