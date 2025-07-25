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Главная Новости дня МАГАТЭ может вернуться в Иран — ожидаются переговоры

МАГАТЭ может вернуться в Иран — ожидаются переговоры

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 03:28
Тегеран готов говорить с представителями МАГАТЭ по ядерной программе, заявили в МИД страны
Иранское ракетное оружие. Иллюстративное фото: Reuters.

Руководство Ирана согласилось разрешить технической группе из наблюдательного совета ООН по ядерной энергетике посетить страну в ближайшие недели. Цель встречи — обсуждение отношений между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегераном.

Об этом сообщает Reuters.

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С чего начнется встреча

Как заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, делегация приедет в Иран для обсуждения модальности, а не для посещения ядерных объектов. В свою очередь МАГАТЭ не подтвердило эту информацию, но заявило, что глава агентства Рафаэль Гросси "активно взаимодействует со всеми сторонами, вовлеченными в иранскую ядерную проблему".

Согласно заявлению пресс-службы МАГАТЭ, для агентства крайне важно иметь возможность возобновить инспекции в Иране после авиаударов Израиля и США, направленных на уничтожение ядерной программы страны, чтобы остановить Тегеран в создании ядерного оружия.

Тегеран отрицает стремление к ядерному оружию и утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

Казем Гарибабади заявил, что в пятницу он отправится в Стамбул на встречу с Великобританией, Францией и Германией. Они, вместе с Китаем и Россией, являются остальными сторонами ядерной сделки 2015 года, из которой США вышли в 2018 году. Согласно договору, санкции против Ирана были ослаблены в обмен на ограничение его ядерной программы.

Отдельно Тегеран и Вашингтон в этом году провели пять раундов ядерных переговоров при посредничестве Омана. Гарибабади заявил, что они сосредоточены на переговорах о мерах прозрачности со стороны Ирана по его ядерной программе и отмене санкций США.

Напомним, Украина и Израиль начнут отдельный диалог по безопасности, посвященный противодействию иранской угрозе. Такой договоренности достигли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его израильский коллега Гидеон Саар.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, влияет ли на Украину конфликт между Ираном и Израилем.

США Иран переговоры ядерное оружие МАГАТЭ ядерная опасность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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