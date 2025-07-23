Україна та Ізраїль домовилися разом протистояти іранській загрозі, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його ізраїльський колега Гідеон Саар. Фото: Новини.LIVE

Україна та Ізраїль розпочнуть окремий безпековий діалог, присвячений протидії іранській загрозі. Такої домовленості досягли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його ізраїльський колега Гідеон Саар під час зустрічі в Києві у середу, 22 липня.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Протидія іранській загрозі

Сибіга зазначив, що Іран і Росія є серйозною загрозою не лише для України та Ізраїлю, а й для всієї світової безпеки.

"Сьогодні наші країни стикаються зі спільними безпековими викликами. Іран та Росія становлюють екзистенційну загрозу не лише для наших країн, але й для глобальної безпеки", — сказав глава МЗС.

Український дипломат підкреслив, що Іран продовжує дестабілізовувати регіон та нарощує свою ядерну програму, а також звернув увагу на союзницькі зв’язки між Тегераном і Москвою.

"Іран і РФ "об'єдналися в єдиний альянс злочинних режимів, які підтримують одне одного та загрожують всьому вільному світі", — наголосив очільник українського дипвідомства.

Міністр додав, що на цьому тлі Київ і Тель-Авів домовилися поглибити двосторонню співпрацю у сфері безпеки.

"Ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Ми про це домовилися з міністром", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 22 липня до України із офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

А керівник ГУР Кирило Буданов відповів, чи впливає на Україну конфлікт між Іраном та Ізраїлем.