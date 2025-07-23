Украина и Израиль договорились вместе противостоять иранской угрозе, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его израильский коллега Гидеон Саар. Фото: Новини.LIVE

Украина и Израиль начнут отдельный диалог по безопасности, посвященный противодействию иранской угрозе. Такой договоренности достигли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его израильский коллега Гидеон Саар во время встречи в Киеве в среду, 22 июля.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Противодействие иранской угрозе

Сибига отметил, что Иран и Россия являются серьезной угрозой не только для Украины и Израиля, но и для всей мировой безопасности.

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"Сегодня наши страны сталкиваются с общими вызовами безопасности. Иран и Россия представляют экзистенциальную угрозу не только для наших стран, но и для глобальной безопасности", — сказал глава МИД.

Украинский дипломат подчеркнул, что Иран продолжает дестабилизировать регион и наращивает свою ядерную программу, а также обратил внимание на союзнические связи между Тегераном и Москвой.

"Иран и РФ "объединились в единый альянс преступных режимов, которые поддерживают друг друга и угрожают всему свободному миру", — подчеркнул глава украинского дипведомства.

Министр добавил, что на этом фоне Киев и Тель-Авив договорились углубить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

"Мы решили начать отдельный диалог по иранской угрозе. Мы об этом договорились с министром", — подытожил Сибига.

Напомним, 22 июля в Украину с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, влияет ли на Украину конфликт между Ираном и Израилем.