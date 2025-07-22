Гідеон Саар прибув до Києва з візитом — що відомо

Гідеон Саар. Фото: Reuters

До України із офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Очікується, що голова ізраїльського МЗС зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит посадовця 22 липня повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у Telegram.

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"Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва. У програмі — зустрічі з українським керівництвом і з єврейською громадою", — написав Бродський.

Допис Міхаеля Бродського. Фото: скриншот

Як розповів інсайдер видання Times of Israel, у Саара запланована офіційна зустріч з Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, заступником голови українського парламенту та місцевою єврейською громадою.

Окрім того, ізраїльський міністр відвідає меморіальний комплекс Бабин Яр у Києві, де під час Другої світової війни нацисти вбили близько 33 тисяч євреїв.

Раніше президент Зеленський зустрівся із главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро у Києві.

А також міністр Сибіга розповів про плани щодо збільшення виробництва дронів в Україні під час зустрічі з Барро.