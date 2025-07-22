Гидеон Саар прибыл в Киев с визитом - что известно

Гидеон Саар. Фото: Reuters

В Украину с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Ожидается, что глава израильского МИД встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите чиновника 22 июля сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Telegram.

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"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. В программе — встречи с украинским руководством и с еврейской общиной", — написал Бродский.

Сообщение Михаэля Бродского. Фото: скриншот

Как рассказал инсайдер издания Times of Israel, у Саара запланирована официальная встреча с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем председателя украинского парламента и местной еврейской общиной.

Кроме того, израильский министр посетит мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве, где во время Второй мировой войны нацисты убили около 33 тысяч евреев.

Ранее президент Зеленский встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро в Киеве.

А также министр Сибига рассказал о планах по увеличению производства дронов в Украине во время встречи с Барро.