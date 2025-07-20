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Головна Новини дня Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 22:35
Припинення вогню і обмін полоненими — домовленості Ізраїлю та Сирії
Спецпосланець США в Сирії Том Баррак. Фото: pe-insights.com

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню та готуються до обміну полоненими. Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони досягли паузи та припинення бойових дій. 

Про це повідомив спецпосланець США в Сирії Том Баррак у Х 20 липня.  

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Том Баррак розповів, що сторони готуються до взаємного обміну заручниками та затриманими.

"Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони досягли паузи та припинення бойових дій", — сказав спецпосланець. 

За його словами, наступним кроком стане повний обмін заручниками та утримуваними особами. Логістика процесу вже опрацьовується.

Припинення вогню між Ізраїлем і Сирією
Скриншот допису Тома Баррака

Нагадаємо, 16 липня Ізраїль атакував будівлю міноборони Сирії. Момент вибуху після влучання потрапив у прямий ефір місцевого телеканалу.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пояснив, чому необхідна була спільна операція зі США щодо ядерних об'єктів в Ірані.

Ізраїль Сирія перемир'я війна обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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