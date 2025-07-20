Припинення вогню і обмін полоненими — домовленості Ізраїлю та Сирії

Спецпосланець США в Сирії Том Баррак. Фото: pe-insights.com

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню та готуються до обміну полоненими. Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони досягли паузи та припинення бойових дій.

Про це повідомив спецпосланець США в Сирії Том Баррак у Х 20 липня.

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Том Баррак розповів, що сторони готуються до взаємного обміну заручниками та затриманими.

"Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони досягли паузи та припинення бойових дій", — сказав спецпосланець.

За його словами, наступним кроком стане повний обмін заручниками та утримуваними особами. Логістика процесу вже опрацьовується.

Скриншот допису Тома Баррака

Нагадаємо, 16 липня Ізраїль атакував будівлю міноборони Сирії. Момент вибуху після влучання потрапив у прямий ефір місцевого телеканалу.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пояснив, чому необхідна була спільна операція зі США щодо ядерних об'єктів в Ірані.