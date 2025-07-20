Прекращение огня и обмен пленными — договоренности Израиля и Сирии

Спецпосланник США в Сирии Том Баррак. Фото: pe-insights.com

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня и готовятся к обмену пленными. По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны достигли паузы и прекращения боевых действий.

Об этом сообщил спецпосланник США в Сирии Том Баррак в Х 20 июля.

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Том Баррак рассказал, что стороны готовятся к взаимному обмену заложниками и задержанными.

"По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны достигли паузы и прекращения боевых действий", — сказал спецпосланник.

По его словам, следующим шагом станет полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами. Логистика процесса уже прорабатывается.

Скриншот сообщения Тома Баррака

Напомним, 16 июля Израиль атаковал здание минобороны Сирии. Момент взрыва после попадания попал в прямой эфир местного телеканала.

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