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Главная Новости дня Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 22:35
Прекращение огня и обмен пленными — договоренности Израиля и Сирии
Спецпосланник США в Сирии Том Баррак. Фото: pe-insights.com

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня и готовятся к обмену пленными. По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны достигли паузы и прекращения боевых действий.

Об этом сообщил спецпосланник США в Сирии Том Баррак в Х 20 июля.

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Том Баррак рассказал, что стороны готовятся к взаимному обмену заложниками и задержанными.

"По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны достигли паузы и прекращения боевых действий", — сказал спецпосланник.

По его словам, следующим шагом станет полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами. Логистика процесса уже прорабатывается.

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Скриншот сообщения Тома Баррака

Напомним, 16 июля Израиль атаковал здание минобороны Сирии. Момент взрыва после попадания попал в прямой эфир местного телеканала.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объяснил, почему необходима была совместная операция с США по ядерным объектам в Иране.

Израиль Сирия перемирие війна обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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