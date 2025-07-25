Тегеран готовий говорити з представниками МАГАТЕ щодо ядерної програми, заявили у МЗС Країни

Іранська ракетна зброя. Ілюстративне фото: Reuters.

Керівництво Ірану погодилось дозволити технічній групі з наглядової ради ООН з ядерної енергетики відвідати країну найближчими тижнями. Мета зустрічі — обговорення відносин між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

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З чого почнеться зустріч

Як заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, делегація приїде до Ірану для обговорення модальності, а не для відвідування ядерних об'єктів. Своєю чергою МАГАТЕ не підтвердило цю інформацію, але заявило, що голова агенції Рафаель Гроссі "активно взаємодіє з усіма сторонами, залученими до іранської ядерної проблеми".

Згідно із заявою пресслужби МАГАТЕ, для агенції вкрай важливо мати можливість відновити інспекції в Ірані після авіаударів Ізраїлю та США, спрямованих на знищення ядерної програми країни, щоб зупинити Тегеран у створенні ядерної зброї.

Тегеран заперечує прагнення до ядерної зброї та стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

Казем Гарібабаді заявив, що у п'ятницю він вирушить до Стамбула на зустріч з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Вони, разом з Китаєм та Росією, є рештою сторін ядерної угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Згідно з угодою, санкції проти Ірану були послаблені в обмін на обмеження його ядерної програми.

Окремо Тегеран і Вашингтон цього року провели п'ять раундів ядерних переговорів за посередництва Омана. Гарібабаді заявив, що вони зосереджені на переговорах щодо заходів прозорості з боку Ірану щодо його ядерної програми та скасування санкцій США.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль розпочнуть окремий безпековий діалог, присвячений протидії іранській загрозі. Такої домовленості досягли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його ізраїльський колега Гідеон Саар.

А керівник ГУР Кирило Буданов відповів, чи впливає на Україну конфлікт між Іраном та Ізраїлем.