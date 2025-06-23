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Главная Новости дня МАГАТЭ хочет попасть в Иран — надо проверить ядерные объекты

МАГАТЭ хочет попасть в Иран — надо проверить ядерные объекты

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Дата публикации 23 июня 2025 06:54
В МАГАТЭ подчеркивают необходимость быть в Иране, чтобы оценить опасность после атаки США
Ядерный комплекс Фордо в Иране после бомбардировок США. Фото: Reuters
Ключові моменти Почему МАГАТЭ важно быть в Иране

На заседание Совета безопасности ООН выступил директор Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который настаивает на необходимости проверки ядерных объектов Ирана после бомбардировок США. Эксперт говорит, что надо проверить, в каком состоянии объекты.

Об этом сообщает Суспільне.

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Почему МАГАТЭ важно быть в Иране

На заседание Гросси выразил необходимость допуска инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам в Иране, чтобы иметь возможность точно оценить уровень радиоактивного загрязнения.

Гросси отметил необходимость прекращения огня для эффективной работы экспертов МАГАТЭ. Он также отметил о своей готовности немедленно отправиться в Иран и лично принять участие в инспекции объектов.

По информации, предоставленной Ираном МАГАТЭ, повышение уровня радиации не было зафиксировано ни на одном из трех атакованных объектов. Однако, пока невозможно оценить степень подземных повреждений на ядерной площадке в Фордо.

МАГАТЭ продолжает мониторить ситуацию и планирует провести специальную сессию сегодня, 23 июня, в Вене.

Напомним, 22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. Речь идет о Фордо, Натанз и Исфахан.

После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эту операцию и назвал ее "исторической".

США Иран МАГАТЭ війна ядерная опасность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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