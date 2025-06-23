В МАГАТЕ наголошують на необхідності бути в Ірані, щоб оцінити небезпеку після атаки США

Ядерний комплекс Фордо в Ірані після бомбардувань США. Фото: Reuters

На засідання Ради безпеки ООН виступив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який наполягає на необхідності перевірки ядерних об'єктів Ірану після бомбардувань США. Експерт каже, що треба перевірити, в якому стані об'єкти.

Про це повідомляє Суспільне.

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На засідання Гроссі висловив необхідність допуску інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів в Ірані, щоб мати можливість точно оцінити рівень радіоактивного забруднення.

Гроссі наголосив на необхідності припинення вогню для ефективної роботи експертів МАГАТЕ. Він також зазначив про свою готовність негайно вирушити до Ірану та особисто взяти участь в інспекції об'єктів.

За інформацією, наданою Іраном МАГАТЕ, підвищення рівня радіації не було зафіксовано на жодному з трьох атакованих об'єктів. Проте, наразі неможливо оцінити ступінь підземних пошкоджень на ядерному майданчику у Фордо.

МАГАТЕ продовжує моніторити ситуацію та планує провести спеціальну сесію сьогодні, 23 червня, у Відні.

Нагадаємо, 22 червня США атакували декілька ядерних об'єктів Ірану. Йдеться про Фордо, Натанз та Ісфахан.

Після цього прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за цю операцію та назвав її "історичною".