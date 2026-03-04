В МАГАТЕ прокоментували чи має Іран ядернгу зброю

Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство наразі не має доказів створення Іраном ядерної бомби. Водночас він наголосив, що МАГАТЕ не може й підтвердити виключно мирний характер ядерної програми.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Рафаеля Гроссі в соцмережі X.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ не має доказів того, що Іран створює ядерну бомбу. Водночас він підкреслив, що Агентство не може підтвердити, ніби ядерна програма Ірану має виключно мирні наміри через суттєві запаси майже збройового збагаченого урану та обмеження доступу інспекторів.

I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious… — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026

"Хоча немає жодних доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, його великі запаси збагаченого урану, майже збройового класу, та відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння. З цих причин мої попередні звіти вказують на те, що доки Іран не допоможе МАГАТЕ у вирішенні невирішених питань щодо гарантій, Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є винятково мирною", — повідомив Гроссі.

Додамо, що у 2022 році стало відомо, що Іран почав накопичувати запаси збагаченого урану. Вважалося, що Кремль міг допомогти Ірану розвивати ядерні технології.

У 2023 році раптово з'ясувалося, що Ірану вдалося збагатити уран до 84%, хоча раніше роками їм не вдавалося перевищити позначку поза 60% тоді як "стандарт" для збройного типу становить 90%.

У 2024 році запаси урану в Ірану почали різко зростати, що викликало занепокоєння у МАГАТЕ.

Пізніше, у 2025 році, США атакували кілька ядерних об'єктів в Ірані.

Через це МАГАТЕ подало запит на перевірку ядерних об'єктів в Ірані у чому їм відмовили, проте, вже в липні 2025 року Тегеран надав дозвіл на перевірку.

Нещодавно Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкті в Ірані, що згодом підтвердило МАГАТЕ.