На підземному заводі зі збагачення палива в Ірані пошкоджено вхідні будівлі

МАГАТЕ заявило про пошкодження на ядерному об’єкті в Ірані
У вівторок, 3 березня, МАГАТЕ повідомило про пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива в Ірані. Агентство заявило, що небезпечних радіологічних наслідків після цього інциденту не очікується.
МАГАТЕ
В Ірані під атаку потрапив ядерний об'єкт
Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що на іранському підземному заводі зі збагачення палива пошкоджені вхідні будівлі.
Водночас у МАГАТЕ наголосили, що радіологічних наслідків унаслідок інциденту не очікується.
"На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити, що нещодавно було завдано шкоди вхідним будівлям іранського підземного заводу збагачення урану (FEP) в Натанзі. Радіаційних наслідків не очікується, і додаткового впливу на сам завод, який був серйозно пошкоджений під час конфлікту в червні, виявлено не було", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у США пояснили, чому розпочали військову операцію проти Ірану — через відмову Тегерана від ядерної угоди й активні спроби країни створити ядерну зброю.
Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран зазнає іще інтенсивніших атак.
У 2025 році Ізраїль атакував ядерний об'єкт в Натанзі, Ірані, який вважався одним з найважливіших та найпотужнішим.
