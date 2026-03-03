На підземному заводі зі збагачення палива в Ірані пошкоджено вхідні будівлі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

У вівторок, 3 березня, МАГАТЕ повідомило про пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива в Ірані. Агентство заявило, що небезпечних радіологічних наслідків після цього інциденту не очікується.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву МАГАТЕ в соцмережі X.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що на іранському підземному заводі зі збагачення палива пошкоджені вхідні будівлі.

Водночас у МАГАТЕ наголосили, що радіологічних наслідків унаслідок інциденту не очікується.

'Заява МАГАТЕ. Фото: скриншот

"На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити, що нещодавно було завдано шкоди вхідним будівлям іранського підземного заводу збагачення урану (FEP) в Натанзі. Радіаційних наслідків не очікується, і додаткового впливу на сам завод, який був серйозно пошкоджений під час конфлікту в червні, виявлено не було", — йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки ядерного об'єкта. Фото: Vantor/Handout via REUTERS

Зазначимо, що у США пояснили, чому розпочали військову операцію проти Ірану — через відмову Тегерана від ядерної угоди й активні спроби країни створити ядерну зброю.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран зазнає іще інтенсивніших атак.

У 2025 році Ізраїль атакував ядерний об'єкт в Натанзі, Ірані, який вважався одним з найважливіших та найпотужнішим.