МАГАТЭ сообщило о повреждении входных зданий на объекте в Иране

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

:На иранском подземном объекте по обогащению топлива зафиксировали повреждения входных зданий после атаки. МАГАТЭ отмечает, что риск радиологических последствий не прогнозируется.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети X.

Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на иранском подземном заводе по обогащению топлива повреждены входные здания.

В то же время в МАГАТЭ отметили, что радиологических последствий в результате инцидента не ожидается.

'Заявление МАГАТЭ. Фото: скриншот

"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить, что недавно был нанесен ущерб входным зданиям иранского подземного завода по обогащению урана (FEP) в Натанзе. Радиационных последствий не ожидается, и дополнительного влияния на сам завод, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимки ядерного объекта. Фото: Vantor/Handout via REUTERS

Отметим, что в США объяснили, почему начали военную операцию против Ирана — из-за отказа Тегерана от ядерной сделки и активных попыток страны создать ядерное оружие.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран подвергнется еще более интенсивным атакам.

В 2025 году Израиль атаковал ядерный объект в Натанзе, Иране, который считался одним из важнейших и самым мощным.