МАГАТЭ сообщило о повреждении входных зданий на объекте в Иране

МАГАТЭ оценило риски после инцидента на ядерном объекте в Иране
:На иранском подземном объекте по обогащению топлива зафиксировали повреждения входных зданий после атаки. МАГАТЭ отмечает, что риск радиологических последствий не прогнозируется.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети X.
В Иране под атаку попал ядерный объект
Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на иранском подземном заводе по обогащению топлива повреждены входные здания.
В то же время в МАГАТЭ отметили, что радиологических последствий в результате инцидента не ожидается.
"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить, что недавно был нанесен ущерб входным зданиям иранского подземного завода по обогащению урана (FEP) в Натанзе. Радиационных последствий не ожидается, и дополнительного влияния на сам завод, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, обнаружено не было", — говорится в сообщении.
Отметим, что в США объяснили, почему начали военную операцию против Ирана — из-за отказа Тегерана от ядерной сделки и активных попыток страны создать ядерное оружие.
В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран подвергнется еще более интенсивным атакам.
В 2025 году Израиль атаковал ядерный объект в Натанзе, Иране, который считался одним из важнейших и самым мощным.
Читайте Новини.LIVE!