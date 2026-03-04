Видео
"Герань-2" долетела до Дубая — в городе нашли обломки дрона РФ

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:07
Обломки российского дрона нашли в Дубае — детали
Дым из порта Джебель-Али после иранской атаки. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

После атаки Ирана на Дубай, вблизи стратегического порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона. Речь идет о БпЛА "Герань-2". 

Как сообщает Новини.LIVE, видео обломков беспилотника опубликовали в одной из групп в Telegram сами россияне, которые живут в Эмиратах.

Обломки российского дрона в Дубае

Как известно, 1 марта в районе порта Джебель-Али в Дубае случился пожар после атаки со стороны Ирана. Известно, что это один из крупнейших портов города.

После этого вблизи Джебель-Али нашли обломки российского БпЛА "Герань-2".

По предварительным данным, дрон был сбит системами противовоздушной обороны ОАЭ во время отражения масштабного обстрела со стороны Ирана.

Какие удары наносит Иран

Тегеран атаковал дроном авиабазу Акротир Великобритании на Кипре 2 марта. После этого Греция отправила два военных коробали и два истребителя F-16 для усиления ПВО Кипра.

Кроме того, Иран нанес удар по танкеру под флагом Палау. В результате атаки вспыхнул пожар, известно о четырех раненых.

Из-за ударов на Ближнем Востоке ключевые международные транзитные узлы, соединяющие Европу и Азию, закрыли воздушное пространство. Авиационный регулятор Европейского Союза рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве стран, подвергшихся воздействию конфликта.

Иран Дубай обстрелы дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
