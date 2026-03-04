Обломки российского дрона нашли в Дубае — детали

"Герань-2" долетела до Дубая — в городе нашли обломки дрона РФ
После атаки Ирана на Дубай, вблизи стратегического порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона. Речь идет о БпЛА "Герань-2".
Как сообщает Новини.LIVE, видео обломков беспилотника опубликовали в одной из групп в Telegram сами россияне, которые живут в Эмиратах.
Обломки российского дрона в Дубае
Как известно, 1 марта в районе порта Джебель-Али в Дубае случился пожар после атаки со стороны Ирана. Известно, что это один из крупнейших портов города.
После этого вблизи Джебель-Али нашли обломки российского БпЛА "Герань-2".
По предварительным данным, дрон был сбит системами противовоздушной обороны ОАЭ во время отражения масштабного обстрела со стороны Ирана.
Какие удары наносит Иран
Тегеран атаковал дроном авиабазу Акротир Великобритании на Кипре 2 марта. После этого Греция отправила два военных коробали и два истребителя F-16 для усиления ПВО Кипра.
Кроме того, Иран нанес удар по танкеру под флагом Палау. В результате атаки вспыхнул пожар, известно о четырех раненых.
Из-за ударов на Ближнем Востоке ключевые международные транзитные узлы, соединяющие Европу и Азию, закрыли воздушное пространство. Авиационный регулятор Европейского Союза рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве стран, подвергшихся воздействию конфликта.
