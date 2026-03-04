Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дубаї знайшли уламки російського БпЛА — відео

У Дубаї знайшли уламки російського БпЛА — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:07
Атака Ірану на Дубай — уламки дрону РФ знайшли в місті
Дим з порту Джебель-Алі після іранської атаки. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Іран атакував ударними дронами Дубай. Поблизу стратегічного порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".

Як повідомляє Новини.LIVE, відео уламків безпілотника опублікували в одній із груп в Telegram самі росіяни, які живуть в Еміратах.

Реклама
Читайте також:

Уламки російського дрона в Дубаї

Як відомо, 1 березня в районі порту Джебель-Алі в Дубаї трапилася пожежа після атаки з боку Ірану. Відомо, що це один із найбільших портів міста.

Після цього поблизу Джебель-Алі знайшли уламки російського БпЛА "Герань-2". 

За попередніми даними, дрон був збитий системами протиповітряної оборони ОАЕ під час відбиття масштабного обстрілу зі сторони Ірану

Яких ударів завдає Іран

Тегеран атакував дроном авіабазу Акротир Великої Британії на Кіпрі 2 березня. Після цього Греція відправила два військові коробалі та два винищувачі F-16 для посилення ППО Кіпру. 

Крім того, Іран завдав удару по танкеру під прапором Палау. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, відомо про чотирьох поранених.

Через удари на Близькому Сході ключові міжнародні транзитні вузли, що з'єднують Європу та Азію, закрили повітряний простір. Авіаційний регулятор Європейського Союзу рекомендував авіакомпаніям утриматися від польотів у повітряному просторі країн, що зазнали впливу конфлікту.

Іран Дубай обстріли дрони війна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації