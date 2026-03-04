Атака Ірану на Дубай — уламки дрону РФ знайшли в місті

Дим з порту Джебель-Алі після іранської атаки. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Іран атакував ударними дронами Дубай. Поблизу стратегічного порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".

Як повідомляє Новини.LIVE, відео уламків безпілотника опублікували в одній із груп в Telegram самі росіяни, які живуть в Еміратах.

Уламки російського дрона в Дубаї

Як відомо, 1 березня в районі порту Джебель-Алі в Дубаї трапилася пожежа після атаки з боку Ірану. Відомо, що це один із найбільших портів міста.

Після цього поблизу Джебель-Алі знайшли уламки російського БпЛА "Герань-2".

За попередніми даними, дрон був збитий системами протиповітряної оборони ОАЕ під час відбиття масштабного обстрілу зі сторони Ірану.

Яких ударів завдає Іран

Тегеран атакував дроном авіабазу Акротир Великої Британії на Кіпрі 2 березня. Після цього Греція відправила два військові коробалі та два винищувачі F-16 для посилення ППО Кіпру.

Крім того, Іран завдав удару по танкеру під прапором Палау. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, відомо про чотирьох поранених.

Через удари на Близькому Сході ключові міжнародні транзитні вузли, що з'єднують Європу та Азію, закрили повітряний простір. Авіаційний регулятор Європейського Союзу рекомендував авіакомпаніям утриматися від польотів у повітряному просторі країн, що зазнали впливу конфлікту.