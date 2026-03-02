Атака Ірану на Кіпр — Греція передає на острів винищувачі F-16

Спалахи на Кіпрі. Фото: REUTERS

На Кіпрі 2 березня лунали сирени через обстріл з боку Ірану. Тегеран атакував дроном авіабазу Акротир Великої Британії.

Атака авіабази на Кіпрі

Як відомо, сирени на Кіпрі почали лунати о 12:00 за київським часом. У цей час в небо підняли три британських винищувачі та провели евакуацію на авіабазі Акротир Великої Британії. Крім того, евакуювали міжнародний аеропорт Пафоса, який розташований поблизу.

Вранці Іран атакував цю авіабазу ударним дроном. Удар був спрямований на злітно-посадкову смугу. Через це Кіпр, який головує в Раді ЄС, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ.

Незадовго у соцмережах з'явилося відео, на якому американський винищувач F-35, ймовірно, намагається перехопити іранський безпілотник.

Греція передасть винищувачі

Через загрозу безпеці навколо середземноморського острова Греція відправила два військові коробалі та два винищувачі F-16 для посилення ППО Кіпру.

"Після безпідставних атак на територію Кіпру Греція буде... всіляко сприяти обороні Республіки Кіпр, щоб протидіяти загрозам і незаконним діям, що відбуваються на її території", — сказав міністр оборони Греції Нікос Дендіас.

Що кажуть на Кіпрі

Речник уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс подякував Греції за допомогу у вигляді кораблів та винищувачів. За його словами, країна надішле фрегати "Кімон" та пару літаків.

"У рамках посилених запобіжних заходів, що вживаються у зв'язку з розвитком подій у регіоні, було домовлено, що Греція надішле до Республіки Кіпр два фрегати ВМС. Йдеться про фрегат "Кімон" та ще один фрегат, який оснащений системою протидії безпілотним літальним апаратам "Кентавр". Паралельно...до Кіпру відправляється пара літаків F-16 грецьких військово-повітряних сил", — сказав Летімбіотіс.

Зазначимо, Військово-повітряна сили Британії не беруть участі у військових операціях США та Ізраїлю проти Ірану. Лондон лише дозволив американцями використовувати свою авіабазу на Кіпрі.

Останні удари Ірану

1 березня Джон Гілі повідомляв, що Іран атакував військові бази Британії на Кіпрі. За його словами, це показує, "наскільки нерозбірливою є іранська відплата".

Крім того, Тегеран вдарив по Дубаю після чого спалахнула пожежа в хмарочосі. В ОАЕ заявили, що можуть перейти до більш бойової ролі, якщо Іран продовжить обстріли.

Також Іран атакував дронами аеропорт у Кувейті. Після цього зафіксовано пошкодження інфраструктури.