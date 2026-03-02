Греция передаст Кипру истребители и корабли — причина

Вспышки на Кипре. Фото: REUTERS

Из-за угрозы со стороны Ирана на Кипре 2 марта прозвучали сирены. Тегеран атаковал британскую авиабазу Актротир ударным дроном.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет eKathimerini.

Реклама

Читайте также:

Атака авиабазы на Кипре

Как известно, сирены на Кипре начали раздаваться в 12:00 по киевскому времени. В это время в небо подняли три британских истребителя и провели эвакуацию на авиабазе Акротир Великобритании. Кроме того, эвакуировали международный аэропорт Пафоса, который расположен поблизости.

Утром Иран атаковал эту авиабазу ударным дроном. Удар был направлен на взлетно-посадочную полосу. Из-за этого Кипр, который председательствует в Совете ЕС, перенес неформальное заседание министров европейских дел.

Незадолго в соцсетях появилось видео, на котором американский истребитель F-35, вероятно, пытается перехватить иранский беспилотник.

Греция передаст истребители

Из-за угрозы безопасности вокруг средиземноморского острова Греция отправила два военных коробали и два истребителя F-16 для усиления ПВО Кипра.

"После безосновательных атак на территорию Кипра Греция будет... всячески способствовать обороне Республики Кипр, чтобы противодействовать угрозам и незаконным действиям, происходящим на ее территории", — сказал министр обороны Греции Никос Дендиас.

Что говорят на Кипре

Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис поблагодарил Грецию за помощь в виде кораблей и истребителей. По его словам, страна пришлет фрегаты "Кимон" и пару самолетов.

"В рамках усиленных мер предосторожности, принимаемых в связи с развитием событий в регионе, было договорено, что Греция направит в Республику Кипр два фрегата ВМС. Речь идет о фрегате "Кимон" и еще одном фрегате, который оснащен системой противодействия беспилотным летательным аппаратам "Кентавр". Параллельно...на Кипр отправляется пара самолетов F-16 греческих военно-воздушных сил", — сказал Летимбиотис.

Отметим, Военно-воздушные силы Британии не участвуют в военных операциях США и Израиля против Ирана. Лондон лишь позволил американцами использовать свою авиабазу на Кипре.

Последние удары Ирана

1 марта Джон Гили сообщал, что Иран атаковал военные базы Британии на Кипре. По его словам, это показывает, "насколько неразборчивым является иранское возмездие".

Кроме того, Тегеран ударил по Дубаю после чего вспыхнул пожар в небоскребе. В ОАЭ заявили, что могут перейти к более боевой роли, если Иран продолжит обстрелы.

Также Иран атаковал дронами аэропорт в Кувейте. После этого зафиксировано повреждение инфраструктуры.