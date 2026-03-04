F-35 Израиля впервые сбил Як-130 над Ираном — что известно

Самолет Як-130. Фото: росСМИ

Армия обороны Израиля сообщила, что истребитель F-35 уничтожил в воздушном пространстве Ирана самолет Як-130 российского производства. Также израильские силы нанесли удар по засекреченному ядерному объекту вблизи Тегерана.

Об этом сообщает The times of Israel, передает Новини.LIVE.

Уничтожение российского самолета

Сбитие пилотируемого самолета Як-130 истребителем F-35 стало первым случаем в истории. Кроме того, это также впервые за примерно 40 лет, когда Воздушные силы Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемым летающим аппаратом.

Удар по ядерному объекту Ирана

Израильские ВВС также заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.

🎯 НАНЕСЕН УДАР ПО ОБЪЕКТУ РАЗРАБОТКИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Секретный комплекс 'Minzadehei' использовался группой ученых-ядерщиков, которые занимались разработкой ключевого компонента для ядерного оружия.



Используя разведданные, ЦАХАЛ отследил деятельность в этом новом месте, убрав ключевой компонент... pic.twitter.com/xwXQud49gN - Армия обороны Израиля (@IDF) 3 марта 2026 г.

"Тайный комплекс "Минзадехей" использовался группой ученых-ядерщиков, которые работали над разработкой ключевого компонента для ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Разведка Израиля отслеживала деятельность на этом объектов и впоследствии лишила иранский режим основного компонента для разработки ядерного оружия.

Атака на иранское судно

Агентство Reuters сообщает, что подводная лодка совершила атаку на иранский корабль у побережья Шри-Ланки. В результате инцидента по меньшей мере 101 человек считается без вести пропавшими, также есть погибший и 78 раненых.

Пока неизвестно, кто совершил нападение на корабль. Источник сообщает, что судно уже затонуло.

"Нам известно, что 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще 101 человек считается пропавшим без вести, а судно затонуло", — сказал источник в ВМС Шри-Ланки.

А министр иностранных дел Виджита Герат не предоставил дополнительных деталей. В то же время он сообщил, что военные спасли по меньшей мере 30 человек.

Операция против Ирана — последние новости

Иран ударил ударными дронами по Дубаю. Известно, что возле порта Джебель-Али нашли обломки российской "Герани-2".

А в МАГАТЭ сообщили, что не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия, но нельзя подтвердить исключительно мирный характер программы.

Ранее стало известно, что новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи.