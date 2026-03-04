F-35 Израиля впервые сбил Як-130 над Ираном — что известно

Армия Израиля сбила над Ираном российский самолет Як-130
Армия обороны Израиля сообщила, что истребитель F-35 уничтожил в воздушном пространстве Ирана самолет Як-130 российского производства. Также израильские силы нанесли удар по засекреченному ядерному объекту вблизи Тегерана.
Об этом сообщает The times of Israel, передает Новини.LIVE.
Уничтожение российского самолета
Сбитие пилотируемого самолета Як-130 истребителем F-35 стало первым случаем в истории. Кроме того, это также впервые за примерно 40 лет, когда Воздушные силы Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемым летающим аппаратом.
Удар по ядерному объекту Ирана
Израильские ВВС также заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.
Израильские ВВС также заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.
Секретный комплекс 'Minzadehei' использовался группой ученых-ядерщиков, которые занимались разработкой ключевого компонента для ядерного оружия.
"Тайный комплекс "Минзадехей" использовался группой ученых-ядерщиков, которые работали над разработкой ключевого компонента для ядерного оружия", — говорится в сообщении.
Разведка Израиля отслеживала деятельность на этом объектов и впоследствии лишила иранский режим основного компонента для разработки ядерного оружия.
Атака на иранское судно
Агентство Reuters сообщает, что подводная лодка совершила атаку на иранский корабль у побережья Шри-Ланки. В результате инцидента по меньшей мере 101 человек считается без вести пропавшими, также есть погибший и 78 раненых.
Пока неизвестно, кто совершил нападение на корабль. Источник сообщает, что судно уже затонуло.
"Нам известно, что 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще 101 человек считается пропавшим без вести, а судно затонуло", — сказал источник в ВМС Шри-Ланки.
А министр иностранных дел Виджита Герат не предоставил дополнительных деталей. В то же время он сообщил, что военные спасли по меньшей мере 30 человек.
Операция против Ирана — последние новости
Иран ударил ударными дронами по Дубаю. Известно, что возле порта Джебель-Али нашли обломки российской "Герани-2".
А в МАГАТЭ сообщили, что не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия, но нельзя подтвердить исключительно мирный характер программы.
Ранее стало известно, что новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи.
