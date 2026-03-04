Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль збив над Іраном літак російського виробництва

Ізраїль збив над Іраном літак російського виробництва

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:01
Ізраїль збив російський Як-130 над Іраном і вдарив по ядерному об’єкту
Літак Як-130. Фото: росЗМІ

Армія оборони Ізраїлю винищувачем F-35 збила над Іраном літак Як-130 російського виробництва. Крім того, було завдано удар по секретному іранському ядерному обʼєкті біля Тегерана.

Про це повідомляє The times of Israel, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Знищення російського літака

Збиття пілотованого літака Як-130 винищувачем F-35 стало першим випадком в історії. Крім того, це також вперше за приблизно 40 років, коли Повітряні сили Ізраїлю вступили в повітряний бій з пілотованим літаючим апаратом.

Удар по ядерному обʼєкту Ірану

Ізраїльські ВПС також заявили про знищення секретного іранського ядерного обʼєкта на околицях Тегерану.

"Таємний комплекс "Мінзадехей" використовувався групою вчених-ядерників, які працювали над розробкою ключового компонента для ядерної зброї", — йдеться у повідомленні.

Розвідка Ізраїлю відстежувала діяльність на цьому обʼєктів та згодом позбавила іранський режим основного компонента для розробки ядерної зброї.

Атака на іранське судно

Агенство Reuters повідомляє, що підводний човен здійснив атаку на іранський корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Внаслідок інциденту щонайменше 101 людина вважається безвісти зниклими, також є загиблий та 78 поранениї.

Наразі невідомо, хто здійснив напад на корабель. Джерело повідомляє, що судно вже затонуло.

"Нам відомо, що 79 людей було врятовано та доставлено до лікарні, одна з них отримала серйозні поранення. Ще 101 людина вважається зниклою безвісти, а судно затонуло", — сказало джерело у ВМС Шрі-Ланки.

А міністр закордонних справ Віджіта Герат не надав додаткових деталей. Водночас він повідомив, що військові врятували щонайменше 30 людей.

Операція проти Ірану — останні новини

Іран вдарив ударними дронами по Дубаї. Відомо, що біля порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".

А в МАГАТЕ повідомили, що не знайшли доказів створення Іраном ядерної зброї, але не можна підтвердити виключно мирний характер програми.

Раніше стало відомо, що новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї — син Алі Хаменеї.

Іран Ізраїль літак ядерна зброя Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації