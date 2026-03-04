Ізраїль збив російський Як-130 над Іраном і вдарив по ядерному об’єкту

Літак Як-130. Фото: росЗМІ

Армія оборони Ізраїлю винищувачем F-35 збила над Іраном літак Як-130 російського виробництва. Крім того, було завдано удар по секретному іранському ядерному обʼєкті біля Тегерана.

Про це повідомляє The times of Israel, передає Новини.LIVE.

Знищення російського літака

Збиття пілотованого літака Як-130 винищувачем F-35 стало першим випадком в історії. Крім того, це також вперше за приблизно 40 років, коли Повітряні сили Ізраїлю вступили в повітряний бій з пілотованим літаючим апаратом.

Удар по ядерному обʼєкту Ірану

Ізраїльські ВПС також заявили про знищення секретного іранського ядерного обʼєкта на околицях Тегерану.

🎯 NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT SITE STRUCK



The covert ‘Minzadehei’ compound was used by a group of nuclear scientists who operated to develop a key component for nuclear weapons.



Using intelligence, the IDF tracked the activities at this new location, removing a key component… pic.twitter.com/xwXQud49gN — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

"Таємний комплекс "Мінзадехей" використовувався групою вчених-ядерників, які працювали над розробкою ключового компонента для ядерної зброї", — йдеться у повідомленні.

Розвідка Ізраїлю відстежувала діяльність на цьому обʼєктів та згодом позбавила іранський режим основного компонента для розробки ядерної зброї.

Атака на іранське судно

Агенство Reuters повідомляє, що підводний човен здійснив атаку на іранський корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Внаслідок інциденту щонайменше 101 людина вважається безвісти зниклими, також є загиблий та 78 поранениї.

Наразі невідомо, хто здійснив напад на корабель. Джерело повідомляє, що судно вже затонуло.

"Нам відомо, що 79 людей було врятовано та доставлено до лікарні, одна з них отримала серйозні поранення. Ще 101 людина вважається зниклою безвісти, а судно затонуло", — сказало джерело у ВМС Шрі-Ланки.

А міністр закордонних справ Віджіта Герат не надав додаткових деталей. Водночас він повідомив, що військові врятували щонайменше 30 людей.

Операція проти Ірану — останні новини

Іран вдарив ударними дронами по Дубаї. Відомо, що біля порту Джебель-Алі знайшли уламки російської "Герані-2".

А в МАГАТЕ повідомили, що не знайшли доказів створення Іраном ядерної зброї, але не можна підтвердити виключно мирний характер програми.

Раніше стало відомо, що новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї — син Алі Хаменеї.