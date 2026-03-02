Зеленський обговорив позиції щодо миру з Мерцом перед його зустріччю із Трампом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Це відбулося напередодні зустрічі німецького лідера з президентом США Дональдом Трампом.

Що обговорили Зеленський та Мерц

Як зауважив Президент, з канцлером Німеччини обговорили ситуацію в Україні. Крім того, йшлося про контакти з іншими лідерами.

"Я розповів про ситуацію на фронті та наші потреби в ракетах для ППО. Маємо інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту", — зазначив Зеленський.

Він додав, що з Мерцом також обговорили переговорний трек для досягнення миру в Україні. Зокрема, йшлося про те, що може змінитися через події на Близькому Сході.

"Фрідріх поінформував про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. У руках Китаю багато інструментів, які можуть суттєво вплинути на Росію та її бажання закінчувати війну. Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з Президентом Трампом у Вашингтоні", — зазначив Зеленський.

Він подякував Німеччині та Мерцу зокрема за постійну підтримку України.

Співпраця України та Німеччини

Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з Німеччиною працюватиме над посиленням спільного виробництва зброї. Вже є перші вагомі результати виробництва БпЛА.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа буде посилювати тиск на Росію. За його словами, Москва не шукає шляхів для досягнення будь-яких домовленостей щодо завершення війни.

Також Мерц поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо. Вашингтон і Берлін узгодили безпекові кроки задля припинення російсько-української війни.