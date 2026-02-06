Мерц заявив, що Путін не готовий до миру — деталі

Мерц заявив про небажання Путіна йти на компроміси у переговорах
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія наразі демонструє найбільший опір досягненню будь-яких домовленостей щодо завершення війни проти України. Тому західні партнери будуть й надалі шукати шляхи тиску на Москву.
Про це очільник німецького уряду заявив під час свого турне до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару, інформує Новини.LIVE.
Мерц висловився про опір РФ у досягенні миру
Як заявив канцлер, ключ до припинення бойових дій перебуває в Москві, однак російьский диктатор Володимир Путін не виявляє готовності до конструктивного діалогу.
Мерц обговорив ситуацію навколо України та переговори в Абу-Дабі з лідерами ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару, і вони, за його словами, дійшли спільної оцінки щодо ролі Росії у мирному процесі.
"Щодо Путіна, ми поділяємо одну оцінку. І якщо є можливості для посилення перемовин, то наразі всі сторони використовують ці можливості. Однак я також бачу дуже жорстку позицію Росії та повну небажання Путіна припинити цю війну… Ми бачимо найбільший можливий опір з боку Росії щодо конструктивних перемовин або навіть досягнення домовленостей", — сказав Мерц.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував новий етап переговорів після тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.
А також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про таємні контакти лідерів Європи з Росією.
