Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц заявив про небажання Путіна йти на компроміси у переговорах

Мерц заявив про небажання Путіна йти на компроміси у переговорах

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:37
Мерц заявив, що Путін не готовий до миру — деталі
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія наразі демонструє найбільший опір досягненню будь-яких домовленостей щодо завершення війни проти України. Тому західні партнери будуть й надалі шукати шляхи тиску на Москву.

Про це очільник німецького уряду заявив під час свого турне до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару, інформує Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Мерц висловився про опір РФ у досягенні миру

Як заявив канцлер, ключ до припинення бойових дій перебуває в Москві, однак російьский диктатор Володимир Путін не виявляє готовності до конструктивного діалогу.

Мерц обговорив ситуацію навколо України та переговори в Абу-Дабі з лідерами ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару, і вони, за його словами, дійшли спільної оцінки щодо ролі Росії у мирному процесі.

"Щодо Путіна, ми поділяємо одну оцінку. І якщо є можливості для посилення перемовин, то наразі всі сторони використовують ці можливості. Однак я також бачу дуже жорстку позицію Росії та повну небажання Путіна припинити цю війну… Ми бачимо найбільший можливий опір з боку Росії щодо конструктивних перемовин або навіть досягнення домовленостей", — сказав Мерц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував новий етап переговорів після тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.

А також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про таємні контакти лідерів Європи з Росією.

росія володимир путін війна в Україні Фрідріх Мерц мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації