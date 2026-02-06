Мерц заявил, что Путин не готов к миру — детали

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас демонстрирует наибольшее сопротивление достижению любых договоренностей по завершению войны против Украины. Поэтому западные партнеры будут и в дальнейшем искать пути давления на Москву.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время своего турне в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, информирует Новини.LIVE.

Мерц высказался о сопротивлении РФ в достижении мира

Как заявил канцлер, ключ к прекращению боевых действий находится в Москве, однако российский диктатор Владимир Путин не проявляет готовности к конструктивному диалогу.

Мерц обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры в Абу-Даби с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, и они, по его словам, пришли к общей оценке относительно роли России в мирном процессе.

"Относительно Путина, мы разделяем одну оценку. И если есть возможности для усиления переговоров, то сейчас все стороны используют эти возможности. Однако я также вижу очень жесткую позицию России и полное нежелание Путина прекратить эту войну... Мы видим наибольшее возможное сопротивление со стороны России относительно конструктивных переговоров или даже достижения договоренностей", — сказал Мерц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый этап переговоров после трехсторонних встреч в Абу-Даби.

А также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о тайных контактах лидеров Европы с Россией.