Лавров заявил о закрытых контактах России с лидерами Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы ведет непубличные переговоры с отдельными европейскими политиками, которые касаются темы завершения войны против Украины.

Такие утверждения он озвучил во время разговора с российским пропагандистским медиа, сообщает Новини.LIVE.

Лавров заявил, что Россия контактирует с европейскими лидерами

По словам Лаврова, инициатива таких контактов, мол, исходит именно от представителей Европы. Он утверждает, что некоторые из них звонят в Москву и сразу просят не делать эти разговоры публичными. Отдельные собеседники, по его словам, даже приезжают лично, стараясь избегать огласки и официальных сообщений.

В то же время глава российского МИД фактически признал, что никаких принципиально новых сигналов в этих якобы "тайных" контактах нет. По его утверждению, во время закрытых разговоров европейские лидеры повторяют практически те же тезисы, которые звучат и в их публичных заявлениях. В частности, речь идет о призывах к прекращению войны и необходимости искать политические решения.

Лавров также заявил, что Европа, по его мнению, придерживается жесткой и неизменной линии в отношении России и хочет испортить ход переговоров.

"Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас — не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", — высказался Лавров.

Напомним, вчера в Reuters заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы направил своего советника в Москву.

Сегодня, 6 февраля, стало известно о покушении на высокопоставленного российского военного Владимира Алексеева. Источники в ОП сообщили Новини.LIVE, чтоэто может быть попыткой срыва переговоров и Украина не могла совершить нападение.