Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лавров утверждает о тайных контактах России с Европой

Лавров утверждает о тайных контактах России с Европой

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 14:28
Лавров заявил о закрытых контактах России с лидерами Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы ведет непубличные переговоры с отдельными европейскими политиками, которые касаются темы завершения войны против Украины.

Такие утверждения он озвучил во время разговора с российским пропагандистским медиа, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Лавров заявил, что Россия контактирует с европейскими лидерами

По словам Лаврова, инициатива таких контактов, мол, исходит именно от представителей Европы. Он утверждает, что некоторые из них звонят в Москву и сразу просят не делать эти разговоры публичными. Отдельные собеседники, по его словам, даже приезжают лично, стараясь избегать огласки и официальных сообщений.

В то же время глава российского МИД фактически признал, что никаких принципиально новых сигналов в этих якобы "тайных" контактах нет. По его утверждению, во время закрытых разговоров европейские лидеры повторяют практически те же тезисы, которые звучат и в их публичных заявлениях. В частности, речь идет о призывах к прекращению войны и необходимости искать политические решения.

Лавров также заявил, что Европа, по его мнению, придерживается жесткой и неизменной линии в отношении России и хочет испортить ход переговоров.

"Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас — не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", — высказался Лавров.

Напомним, вчера в Reuters заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы направил своего советника в Москву.

Сегодня, 6 февраля, стало известно о покушении на высокопоставленного российского военного Владимира Алексеева. Источники в ОП сообщили Новини.LIVE, чтоэто может быть попыткой срыва переговоров и Украина не могла совершить нападение.

переговоры Европа Сергей Лавров война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации