Лавров стверджує про таємні контакти Росії з Європою

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 14:28
Лавров заявив про закриті контакти Росії з лідерами Європи
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито веде непублічні переговори з окремими європейськими політиками, які торкаються теми завершення війни проти України.

Такі твердження він озвучив під час розмови з російським пропагандистським медіа, повідомляє Новини.LIVE.

Лавров заявив, що Росія контактує з європейськими лідерами

За словами Лаврова, ініціатива таких контактів, мовляв, походить саме від представників Європи. Він стверджує, що деякі з них телефонують до Москви й одразу просять не робити ці розмови публічними. Окремі співрозмовники, за його словами, навіть приїжджають особисто, намагаючись уникати розголосу та офіційних повідомлень.

Водночас очільник російського МЗС фактично визнав, що жодних принципово нових сигналів у цих нібито "таємних" контактах немає. За його твердженням, під час закритих розмов європейські лідери повторюють практично ті самі тези, які звучать і в їхніх публічних заявах. Зокрема, йдеться про заклики до припинення війни та необхідність шукати політичні рішення.

Лавров також заявив, що Європа, на його думку, дотримується жорсткої та незмінної лінії щодо Росії і хоче зіпсувати хід переговорів.

"Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз — не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники", — висловився Лавров.

Нагадаємо, вчора у Reuters заявили, що президент Франції Еммануель Макрон нібито направив свого радника до Москви.

Сьогоджні, 6 лютого, стало відомо про замах на високопоставленого російського військового Володимира Алексєєва. Джерела в ОП повідомили Новини.LIVE, що це може бути спробою зриву переговорів і Україна не могла скоїти напад.

переговори Європа Сергій Лавров війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
