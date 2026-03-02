Зеленский обсудил позиции по миру с Мерцом — перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Украинский Президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом перед его встречей с американским лидером Дональдом Трампом. Речь шла о достижении мира в Украине.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение главы государства.

Что обсудили Зеленский и Мерц

Как отметил Президент, с канцлером Германии обсудили ситуацию в Украине. Кроме того, речь шла о контактах с другими лидерами.

"Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Имеем информацию от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты", — отметил Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Он добавил, что с Мерцом также обсудили переговорный трек для достижения мира в Украине. В частности, речь шла о том, что может измениться из-за событий на Ближнем Востоке.

"Фридрих проинформировал о своем визите в Китай и встречах, которые там состоялись. В руках Китая много инструментов, которые могут существенно повлиять на Россию и ее желание заканчивать войну. Также мы синхронизировались перед встречей господина канцлера с Президентом Трампом в Вашингтоне", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Германию и Мерца в частности за постоянную поддержку Украины.

Сотрудничество Украины и Германии

Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Германией будет работать над усилением совместного производства оружия. Уже есть первые весомые результаты производства БпЛА.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа будет усиливать давление на Россию. По его словам, Москва не ищет путей для достижения каких-либо договоренностей по завершению войны.

Также Мерц пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио. Вашингтон и Берлин согласовали шаги по безопасности для прекращения российско-украинской войны.