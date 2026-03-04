Зеленский поговорил с королем Иордании — какая ситуация на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский поговорил с королем Иордании Абдаллой II о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Украина выразила солидарность и поддержку.

об этом Владимир Зеленский написал в соцсетях.

Разговор Зеленского с королем Иордании 4 марта

Зеленский поделился, что обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он подчеркнул, что в Украине внимательно следят за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию.

"Выразил нашу поддержку и солидарность с людьми Иордании и региона в целом. Важно всем вместе координироваться и в Европе, и на Ближнем Востоке ради безопасности. Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушить жизнь, и важно, чтобы война не расширялась", — подчеркнул украинский лидер.

Последние разговоры Зеленского с мировыми лидерами

Владимир Зеленский 3 марта провел разговор с Эмиром Государства Катар. Президент подчеркнул, что Украина солидарна со всеми, кто защищает жизнь и пытается как можно быстрее заставить иранский режим к отказу от многолетнего насилия.

В тот же день глава государства поговорил с лидером ОАЭ. Он рассказал, что Иран наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему.

А 2 марта Зеленский созвонился с Мерцом. Это произошло накануне встречи немецкого лидера с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил необходимость ракет для ПВО.