Зеленский заявил о готовности помочь странам Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 4 марта, украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по поводу войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что Украина готова помочь стабилизировать ситуацию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о ситуации на Ближнем Востоке

Во время совещания глава государства отметил, что иранский режим, который пытается сохраниться несмотря ни на что, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности.

"Ни одно государство рядом с Ираном не может чувствовать себя в безопасности. Судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Реального намерения к честной дипломатии и к фундаментальным изменениям иранский режим пока не демонстрирует", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что сейчас Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и Соединенных Штатах, так и со странами — соседями Ирана.

Президент проинформировал, что вчера говорил с лидерами ОАЭ и Катара. А сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна.

В то же время он анонсировал разговоры с Кувейтом и другими странами региона.

"Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны — такие же "Шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру в течение лет этой войны", — сказал украинский лидер.

Зеленский о помощи странам Ближнего Востока

По информации главы государства, со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов.

Зеленский подчеркнул, что именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру.



В то же время президент добавил, что Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. По его словам, партнеры обращаются по этому поводу.

Следовательно, украинский лидер поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине.

"Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизни, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе.

Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами. Слава Украине!", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский провел разговор с Королем Бахрейна

В среду, 4 марта, президент Зеленский поговорил с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Он отметил, что его Величество рассказал о ситуации в Бахрейне и регионе в целом. Разные есть вызовы, в частности из-за иранских ударов баллистикой и дронами.

"Как и Бахрейн, Украина не хотела переживать этот опыт, но мы хорошо понимаем, что такое постоянные ракетно-дроновые удары и как им противодействовать. Обсудили, как можем поработать в этом направлении, и договорились, что наши команды будут в контакте. Защиты жизни должно быть больше как на Ближнем Востоке, так и в Европе", — проинформировал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Заявления Зеленского о войне на Ближнем Востоке

Недавно Зеленский заявлял, что в Украине может возникнуть дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не оружием.

Также глава государства объяснял, как война на Ближнем Востоке может повлиять на поставки помощи для Украины. По его мнению, пока делать какие-то выводы относительно этого рано.

Кроме того, Зеленский объяснял, чем опасна война в Иране для Украины и какие есть риски.