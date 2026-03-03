Відео
Україна
Головна Новини дня Україна має найбільше досвіду в захисті від "Шахедів", — Зеленський

Україна має найбільше досвіду в захисті від "Шахедів", — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 19:41
Досвід України у збитті Шахедів — звернення Зеленського 3 березня
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська експертиза в захисті від "шахедів" зараз найбільша у світі. Ці дрони наразі найбільший тиск з боку Ірану у країнах Близького Сходу. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 3 березня.

Читайте також:

Загроза іранських дронів

Зеленський розповів, що сьогодні говорив з президенткою Європейської комісії Урсулую фон дер Ляєн. Зокрема, вони обговорили ситуацію навколо Ірану та усі виклики, які постали через цю ситуацію. 

Президент наголосив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо двосторонніх питаннях з Євросоюзом. Натомість ми очікуємо справедливого та щирого ставлення до України та інтересів наших людей.  

Також глава держави мав розмови з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану — з президентом ОАЕ Еміром Катару. За його словами, сторни продовжать дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу та Затоки. 

"Іранський режим десятиліттями вкладався в те, що руйнував життя сусідів та всіх інших, до кого міг дотягнутися. Саме на такому ґрунті вони стали спільниками з росіянами у війні проти України. Кожен "шахед" в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої намагання знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні", — зазначив Володимир Зеленський. 

Він додав, що українська команда разом з командами Еміратів, Катару та інших держав будуть визначатись, як усі можуть дати більше захисту життя. Глава держави відзначив, що українська експертиза в захисті від "шахедів" зараз найбільша у світі, і саме "шахеди" — найбільший виклик там, у регіоні.

"Зрозуміло, чому до України стільки звернень. Але будь-яка подібна співпраця для захисту наших партнерів може бути тільки без зменшення нашого власного потенціалу тут, в Україні. Війна Росії проти України триває, російські удари тривають, і захист українців — це перший пріоритет", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, Іран б'є по цивільних об'єктах в Ізраїлі зброєю масового ураження. Тегеран свідомо прагне досягти максимальної кількості жертв.

 Також Іран завдав удару по посольству США внаслідок чого виникла пожежа. Трамп відреагував на цю атаку і пообіцяв помсту. 

Володимир Зеленський Іран обстріли дрони війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
